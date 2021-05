Morgane Cadignan n'aime pas les joueurs de tennis Mary Pierce et Michaël Llodra, invités dans la Bande Originale pour Roland-Garros 2021.

Mary Pierce, Michaël Llodra je ne vous aime pas. Non mais si on commence à inviter des sportifs on ne va pas s’en sortir. Ça va pas de nous mettre face à des gens sains ? Des gens qui ont l’esprit de compétition ? Les acteurs, bon, il faut bien aider les précaires, les auteurs de bouquins pour faire plaisir à Leïla de temps en temps, ça va. Les pâtissiers nous ramènent des trucs à manger… Et je trouve d’ailleurs qu’ils ne viennent pas assez régulièrement. Bah moi j’ai faim à partir de 12h, Tanguy Pastureau en a marre de se faire couper la parole par mon ventre qui gargouille tous les jours. J’ai pas entendu une seule des chroniques de Daniel depuis le début de l’année tellement je suis tout le temps en train de penser à ce que je vais manger. Au moment des "désolés" je suis déjà en train de faire préchauffer le four. Donc non, pas de sportifs.

Bon, j’aime pas les sportifs mais je le suis moi-même… Parfois je soulève tellement de mauvaise foi que je suis sûre que ça va faire apparaître des petits muscles. J'ai fait du tennis aussi ! Malheureusement, après trois ans, j’ai dû arrêter à la suite d'une grosse blessure. Une blessure à l’égo quand je me suis vue dans la jupette.

Et puis c’est compliqué le tennis, la première année t’as pas le droit de toucher une raquette, c’est 12 mois de licence juste pour comprendre comment on compte les points. C’est super compliqué, les seuls qui y arrivent ils deviennent arbitres, et ils ont le droit d’aller tutoyer les dieux de l’Olympe du haut de leur grandes chaises cheloues. Elles me fascinaient un peu ces chaises bizarres, on dirait des chaises hautes pour des bébés qui feraient 12 mètres. Putain, vous imaginez un bébé de 12 mètres ? On avait dit qu’on ne laissait pas Michaël Jordan et Leïla se reproduire merde. L’enfant va cacher le soleil.

Et mes deux autres années de tennis ont en gros consisté à faire semblant de jouer de la guitare sur ma raquette. Franchement, si j’avais été aussi appliquée au cours de guitare, bah je serais Kurt Cobain à l’heure qu’il est : morte, avec les cheveux sales. Boh, un sur deux c’est pas mal déjà.

