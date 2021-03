Morgane Cadignna n'aime pas le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne invité dans la Bande Originale pour raconter la préparation de sa prochaine expédition.

Jean-Louis Etienne je ne vous aime pas. Parce que c’est pas suffisant de se sentir un peu ridicule face à des chanteurs, des acteurs, et des navigateurs, maintenant on nous colle des explorateurs. “Voici un prisme de ta vie ratée que tu n’avais pas encore vu Morgane“. Explorateur je ne savais même pas que c’était un métier, vous cochez quoi sur le site de l’Ursaff ?

J’aurais adoré être exploratrice mais ça demande de la curiosité et des moufles et je n’ai ni l’un ni l’autre. Et puis surtout, j’ai peur. Moi dès le moment où on quitte la petite couronne, je suis déjà en position fœtale. Et la Province ? C’est toute une aventure aux confins de la terre :

“Qu’est-ce que c’est ça Jean-Louis ?“

“Un Avignonnais Morgane“

"Mais mon Dieu, qu’est-ce que c’est sur son visage ?“

“C’est un sourire.“

Waouh !

1986 : Premier homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait un début de phrase à la Fabrice Drouelle, mais j’avais la flemme d’écrire une transition correcte. Le Pôle Nord en solitaire ? Mais pourquoi le pôle Nord ? Pourquoi en solitaire ? Tout ce chemin pour arriver au bout pour se rendre compte qu’il fait froid et n’avoir personne à qui le dire. Ça n'a aucun sens. Vous prenez trop de risques Jean-Louis, je suis pas d’accord. Si ce sont des phoques que vous voulez, je vous emmène à Thoiry puis on prendra un frozen yogourt sur le retour si vous voulez avoir les doigts gelés, mais pas besoin d’aller si loin.

