Laurent Mariotte je ne vous aime pas. Vous venez nous parler de votre magazine "Les Petits plats de Laurent Mariotte", adapté de votre émission que vous avez déjà décliné dans un livre "Mieux manger sans se ruiner". Y en a qui ont oublié d’être con et j’a tendance à l’oublier à force de fréquenter cette bande originale.

Alors l’idée que vous défendez de façon générale c’est de manger sain et de saison. Moi j’aimerais que quelqu’un ait l’audace de sortir un bouquin "Aliments transformés : 150 recettes pour être sûrs de manger de la merde!".

Puis pardon hein mais pour mieux manger sans se ruiner, la solution ça reste de ne pas manger. Mais j’ai essayé de jeûner et franchement? Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Vu l’actualité du moment, ou en terme d’ambiance, moi je mets 2, la seule bonne nouvelle c’est quand c’est l’heure de manger! Et je suis pas la seule à le penser visiblement parce que votre livre c’est 85.000 exemplaires vendus et votre mag en est à plus de 200.000… Vous imaginez si on sortait "La Bande Originale : Le mag" avec les cocktails les plus dangereux de Leila… Les Flunch préférés d’Alexis Le Rossignol et notre rubrique astuce : Vomir bien, vomir comme Morin.

Côté télé votre émission s’appelle "Petits Plats en équilibre", j’ai toujours adoré ce titre! Il n’y a que moi qui imagine une blanquette de veau funambule? J’ai souvent regardé ce programme dans lequel on peut apprendre à faire du caviar d’aubergine et/ou gagner une bagnole???! Parce qu'à la fin Laurent pour voir si les gens ont été attentif pendant la recette il pose une question sur ce qu’il vient de faire. Je viens de cuisiner? Un Risotto? Ou Thomas Sotto? Et si tu réponds bien et que tu es tiré au sort tu peux gagner Thomas Sotto ou une Tesla. Ou une Teslo qui est un mélange des deux. J’ai pas la fin de cette vanne.

