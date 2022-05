Ce matin, Morgane remplace Alex Vizorek dans le 7/9...

Bonjour même à Léa Salamé qui m’a oublié dans le Whatsapp des “ Femmes Puissantes. “C’est dommage parce qu'à la traditionelle question : Quest ce qui fait de vous une femme puissante ? La réponse etait “ Engueuler Lea Salamé qui ne me connait pas dans sa propre matinale parce que je suis pas dans Femme Puissante. “ Et en même temps je comprends cet oubli, vous avez fort à faire avec l’actualité. Y’a rien qui va. On a même pas réussi à sauver Willy ! Moi je suis venue vous donner un petit coup de boost avant la fin de saison. Le coup de boost c’est pas ma chronique hein, c’est le pochon que je vous ai filé sous la table Claude. Parfois le meilleur remède pour supporter une actualité chargée c’est d’être aussi chargée qu’elle.

Il se passe tellement de choses dures. A quand un début de 7/9 qui commence en disant “ Bonjour, il est 7 heures. A la une de l’actualité aujourd’hui : Il est 7heures. Bonne fin de journée. “

Après c’est vrai que dans les news il y a de quoi claquer une chronique bien engagée, ça peut être mon buzz ! Enfin ! Olalala ma carrière va tellement décoller queElon Musk va vouloir la racheter. Augustin, accrochez-vous, à mon avis cette chronique dans quelques années, on est pas à l'abri d’en reparler vous et moi dans une interview à Cannes. Ou, à minima, à La Grande Motte.

Pour cette chronique coup de poing j’ai voulu parler de la journée mondiale du jour …. mais voila ….elle est nulle. 31 mai : Journée mondiale ..sans tabac. Je fais quoi avec ça ? Je ne pouvais pas venir après demain ? 2 juin. Journée mondiale contre le tourisme sexuel, ça c'était bien j’aurais fait un truc bien engagé là, je me serai bien fait démonter en commentaire “ Olala la bobo gaucho non pédophile. Hyper original ! Aller à Bangkok et ne pas épouser de mineur, nia nia nia le train de la bien-pensance partira de la gare du service public ! Tchou tchou les moutons !

Bon. Pas de buzz. Un été de plus à cramer sur les plages de l’anonymat. Pas grave Augustin, je vous squatterai avec un truc poétique. Il y a bien une chanson de Juliette Gréco qu’Eddy De Pretto n’a pas encore reprise ! Merde !

Et vous savez quoi, tant mieux, je ne peux pas m'engager trop parce que j’ai une déformation : je vois le bien partout. Je ne juge les gens qu’au physique et à leur degré de Mignonnerie.

Par exemple, le nouveau gouvernement c’est un problème pour moi : mon cœur ne supportera pas d’être déçu par Elisabeth Borne j’vous l’dis. Quand on ressemble à ce point là à Mamie Nova on ne peut pas être un politique véreux à la botte des lobbies. A part le lobby des joyeux brocanteurs peut-être. Mais regardez-la … Son animal totem c’est la tarte aux mirabelles. Si on apprend qu’elle est à la solde par une dictature, je vais péter les plombs.

Autre exemple, c’est aujourd’hui que va tomber le verdict du procès le : Johnny Depp/Amber Heard. Je n'ai pas d’avis sur ce procès. Quand je regarde Johnny Depp j’ai un avis sur l’importance de la crème de nuit. Mais pas sur le procès. Et bah quand je les vois, je peux pas m’empêcher de me dire qu’au moment du verdict il y en a un des deux qui va se lever et crier “ Arrêtez-tout ! Je t’aime encore, J’aurais pas du chier dans les draps. J’aurais aimé que le truc sur les draps soit une métaphore..Johnny, arrêtons de laver notre linge sale en public, et lavons notre linge sale tout court. Passons à l'éponge. Partout. “

Et enfin, face à la Syrie, l'Ukraine et tous les conflits armés qui se déroulent dans le monde, je refuse le cynisme. J'arrive pas à avoir autre chose qu’une réaction de Miss France et de vous rappeler que l'arme la plus puissante qu’on aie face aux missiles c’est l’amour. Et également un missile plus puissant. Mais surtout l’amour.