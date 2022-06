Morgane qui aurait bien aimé être athlète de haut niveau se dit que finalement le tennis c'est un peu comme le stand-up...

Richard Gasquet je ne vous aime pas. Il y a trois choses que je déteste dans la vie : le tennis, les livres et les jeux de mots. Donc votre autobiographie qui s’appelle "À Revers et contre tout" autant vous dire que ça partait mal. Si vous aviez été footballeur et ici pour un magazine qui s'appellerait "page décisive" on aurait eu une chance.

Je plaisante, j’adore le tennis… D’ailleurs vous avez face à vous quelqu’un qui a fait un peu de tennis. Voilà, 1 an quand j’avais 13 ans. Bah j’ai pas menti j’ai dit que j’avais fait un peu de tennis. C’est frustrant d’avoir 30 ans et de rêver un peu devant des grandes carrières d’athlètes et de te dire que c’est plus possible. Autant tu peux commencer des carrières un peu tard mais grand sportif c’est compliqué. Moi si je décide demain d’être Venus Williams… Bon… Déjà on va se calmer sur le pain puis on va arrêter d’aller faire des footings en converse. Sans déconner, un berger australien serait meilleur ramasseur de balles que moi.

Par contre si quelqu’un veut m’accompagner à Roland Garros je veux bien. Après faut savoir que quand tu vas à Roland Garros avec quelqu’un, pour les médias, tu es en couple. Je vais y aller toute seule, m'asseoir à côté de DiCaprio et quand il y aura un photographe juste me pencher vite fait genre je lui dis un truc dans l’oreille… Sauf que de loin on verra que mes cheveux… Le lendemain dans Gala "Léonardo Dicaprio, sa nouvelle idylle avec Cousin Machin de la Famille Adam’s".

Et il y a bien un truc qui illustre la pression d’un sportif de haut niveau, Richard, c’est de lire votre biographie. A la différence des gens qu’on reçoit d’habitude, vous chaque date est suivie de "Bat un tel", "remporte ceci", "est battu par", "s’incline face à", "Triomphe sur machin"… Ah non… "Triomphe sur Machin" c’est l’après Match de Leonardo et moi. Mais tout ça pour dire qu’il faut un mental extraordinaire pour s'adapter à toute cette pression.

Nous, quand notre boulangère nous demande "Et avec ceci ?" c’est déjà trop "Wow, bah j'ai déjà pris une baguette déjà, c’est bien. On va peut-être pas redescendre un peu dimanche." Puis j’ai pas le mental de toute façon, je le sais. Je passe ma vie à me battre contre moi même qu’est ce que tu veux j’aille battre Federer. Après c’est vrai que la Coupe Davis c’est un sacré beau récipient à Curly quoi… En apéro ça fait un peu classe, au lieu de retrousser le paquet comme des sagouins… Ca présente bien. Bah c’est vrai, à côté de la coupe de la ligue qui ressemble à un étendeur à slip c’est joli.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !