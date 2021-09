Morgane est ravie que la comédienne Audrey Fleurot prenne le temps de passer à la BO…

Audrey Fleurot, excusez-moi mais il était temps quoi ! Vous étiez où toute l’année dernière ? Trop occupée à péter des scores d’audience avec HPI pour venir nous voir quoi ! Et je dis quoi moi aux gens qui me demandent « Elle est où Audrey Fleurot ? » « Bah je sais pas, pas dans un studio de France Inter en tout cas c’est tout ce que je peux vous dire. »

En même temps HPI, 11 millions de téléspectateurs c’est ÉNORME. 11 millions de téléspectateurs, en termes de chiffre c’est proche de la population de la Belgique. C’est comme si toute la Belgique avait regardé HPI. ... En Belgique il y a 11 millions 589 623 habitants, dont 23 ne sont pas chroniqueurs sur France Inter.

Après, à longueur de temps, les gens me disent “mais invite Audrey Fleurot“ et je réponds “Mais vous croyez que j’ai quel pouvoir dans cette émission exactement ?“ Donc petit rappel de début d’année pour mes proches qui m'écoutent encore : Je ne décide à aucun moment de qui on invite. Les seules célébrités que je connais sont celles qui présentent cette émission. Même après 125 kilos de burrata cet été, je ne pèse toujours pas dans cette émission.

Audrey Fleurot n’est pas là parce que j’ai demandé, moi j’avais demandé Michael Bublé et Gérard Presgurvic à la base. Et on a de la chance qu’elle soit là ! Non mais c’est normal faut comprendre, elle a une grande carrière, elle peut pas répondre à toutes les sollicitations. Une carrière c’est avant tout des choix, quand tu fais les bons tu deviens Audrey Fleurot quand tu fais les mauvais... enfin bon, on sait tous pourquoi on est là dans ce studio hein je vais pas réexpliquer.

