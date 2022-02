Morgane qui a vu le prochain spectacle de François-Xavier Demaison "Di(x) Vin(s)" nous confie qu'elle aimerait bien être callée en œnologie mais que pendant les dégustations elle préfère déguster qu'analyser…

Je ne vous aime pas mais j’aime beaucoup votre théâtre. J’ai toujours passé de très bons moments au théâtre de l'œuvre.

Et je ne vous aime pas mais j’aime beaucoup votre bio, car dedans il y a quand même "1989, boit son premier verre de vin". Non mais vous imaginez si on fait ça pour tout le monde? Le gâchis de papier pour les grandes dates de Depardieu? Dix-neuf biographes qui travaillent à plein temps sans voir leur famille.

François-Xavier je crois qu’on peut vous résumer en disant que vous aimez la vie et les bonnes choses. Ouais alors pardon mais "bonnes choses" ça se prononce avec un truc de la région PACA dans la voix. Si je dis "les bonnes choses" avec le ton parisien, on dirait le titre d’un quelconque film avec Fanny Ardant qui marche au bord d’une plage et qui se sent revivre depuis qu’elle est veuve!

Alors moi j’ai cru au tout début que vous proposiez un spectacle-dégustation de dix grands crus. On vient, on rigole et on boit des grands crus. L’inverse d’un apéro chez moi où vous venez, on rigole et au moment de sortir les grands crus je me souviens que olalala mais j’ai une chronique à écrire pour demain moi. Bon désolée les gars, c’est pas que je veux pas mais bon… Jérôme, je mets ta bière dans un gobelet pour le chemin? C’est Florence qui m’a appris cette technique, ça marche à chaque fois.

En gros le principe de ce nouveau spectacle c’est que vous vous racontez à travers dix bouteilles qui ont marqué votre vie. Les vins c’est un prétexte, c’est le fil rouge pour cheminer à travers votre existence et rire avec vous. Mais quelle bonne idée, que vous avez honteusement piquée! Vous n’êtes pas le seul à vous raconter comme ça, je connais pas un bout de la vie de Leïla qui ne commence pas par "une fois, grosse cuite au Rhum, on commence l’apéro à 16h30 je me réveille à 8h à bord d’un porte avion militaire russe avec un mec qui s'appelle Vladimir dans mon lit et qui me dit qu’il a le bras long là où il habite!

