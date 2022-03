Ce matin, Morgane se rêve en création de Jean-Charles de Castelbajac.

Jean-Charles de Castelbajac je ne vous aime pas mais faut reconnaître que quand Nagui n’est pas là les souris dansent. Amanda Lear, Jean-Charles de Castelbajac, on voit que c’est Leïla aux commandes de cette semaine. Ça a un goût de chic. Je comprends même pas qu’on termine pas les émissions au champagne. Déjà qu’on les commence au Picon...

Vous imaginez Leïla qui dirige une station de radio? Dalida et Boy Georges qui présentent le 6/9. Chantal Goya à la météo, Régine pour la revue politique et Arielle Dombasle qui s’auto interviewe de 19h à minuit. Franchement, ça serait trop bien! Ça dépend comment tu vois le truc. Pour moi : CSA c’est Campari, Suze, Amaretto.

Jean-Charles je suis donc contente, mais à la fois pas contente. Et je suis pas en train de décrire un syndrome pré-menstruel mais plutôt mon état d’esprit… Vous avez créé une robe pour Lady Gaga et une veste pour Beyoncé, je suis un peu la suite logique. Elles vous ont pas dit les filles mais à la base j’étais dans le clip aussi, puis bah le claquage en répétition. En plus vous êtes directeur artistique de Benetton, donc ne me faites pas croire que vous pouvez pas me caser quelque part dans une campagne. Je peux être mannequin Benetton, je suis désolée, je peux porter des couleurs vives sans jamais sourire. La reine d’Angleterre y arrive, je devrais m’en sortir!

Après si c’est trop vous demander de m’habiller je peux vous servir de support à la limite. Pour être une fresque. Je vous jure que ça se réfléchit… J’ai mis des années à savoir ce qui m’allait bien en maquillage, il y a trois ans je tentais des fars à paupières audacieux, à l’époque vous n’auriez eu qu’à signer sur mon menton, on me posait au milieu de Roissy et ça marchait! 3 millions de Chinois qui se prennent en photo à côté de ce qu’ils imaginent être le dernier délire créa de Castelbajac.

