Romane Bohringer, Philippe Rebbot, je ne vous aime pas mais j’avais vu votre film "L’Amour Flou" et là j’ai vu la série.

Franchement, vous passez plus de temps ensemble à réaliser tout ca que quand vous étiez en couple non ? Franchement, moi je ne suis pas en couple mais vous me donnez envie de me séparer. "- Non me quitte pas, tu te rends compte de tout ce qu’on a construit ? - Ouais mais tu te rends compte de tout ce qu’on va produire ?"

Je ne vous aime pas parce que vous nous montrez qu’on peut se séparer et rester quand même heureux ensemble et en plus l’un à côté de l’autre. Bah ouais mais si les ruptures ça devient intelligent elle va chanter quoi Vitaa ? Quelqu’un pense à Vitaa ?

Donc avis à la population je cherche quelqu’un à aimer, éventuellement mettre quelques enfants en plus dans ce monde de fous et surtout avec qui me séparer joliment. Parce qu’on mesure aussi et surtout la beauté d’une histoire d’amour à la façon dont elle se termine. Et moi ça me semble toujours fou d’entendre des gens me dire : "Je pourrais prendre une balle pour cette personne" puis quelques temps après "je pourrais tirer une balle sur cette personne". C’est dingue comme ça évolue vite les sentiments humains. "Ouiiiii, moi aussi en week-end dans les Cinque Terre il y a deux ans j’ai pensé que je voulais terminer ma vie avec toi, mais là si je continue à te voir tous les jours je vais grimper au sommet du mépris que j’ai pour toi et je vais sauter. Et crois moi c’est haut. Et puis ce bruit que tu fais en continue c’est insupportable ce petit fff fff fff là, oui voilà, quand tu respires, c’est hyper chiant. Va respirer plus loin. Dans un sac plastique par exemple."

