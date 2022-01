Ce matin, Morgane qui a lu "Numéro deux" le dernier livre de David Foenkinos, redore le blason des éternels médaillés d'argent …

Ça commence à bien faire, deux auteurs la semaine de rentrée mais vous voulez nous tuer ou quoi ? Je suis une lectrice lente moi et en plus je préfère quand il y a des images … et encore, j’ai même pas terminé tous les Tintins. Ca fait tellement longtemps que je suis sûr Tintin au Congo que ça doit redevenu une colonie belge depuis le temps.

Alors David vous étiez venu en fin d’année dernière pour nous raconter vos fantasmes. Non non, je ne parle pas de l’émission mais d’une petite sauterie que j’ai organisé chez moi. Non c’était pour le film évidemment, jamais j’organiserais une soirée pour que les gens se racontent leur fantasme puisque mon fantasme à moi c’est d’être seule chez moi. 2022, j’arrête d’être sociable c’est terminé. Gérémy Crédeville est sociable, regardez où ça l’a mené. Deux enfants, il n'a pas dormi depuis trois piges. Tout le monde est là "olalala ses chroniques c’est incroyable il chante trop bien" mais vous ne voyez pas qu’il n’a plus aucune conscience de ce qu’il fait ?

David vous revenez en ce début d’année avec un nouveau livre, bah tiens donc ! Vous faites pas beaucoup d'efforts pour me surprendre. Ca y est on s’est vu trois fois et vous n’essayez même plus de casser la routine. C’est trop vous demander de venir avec une actu qui change un peu ? Une médaille d’or en Bobsleigh par exemple je ne sais pas. "David Foenkinos remporte la Transat Jacques Vabre", ça me donnerai du grain à moudre. Jacques Vabre, grain à moudre … Et avec ça c’est vous qui choppez un Renaudot.

Dans "Numéro Deux" vous racontez l’histoire de l’autre. Parce que pour qu’il y ait les uns, il faut qu’il y ait les autres, et on les oublie souvent. On oublie surtout qu’on est toujours l’autre de quelqu’un.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !