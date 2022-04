Ce matin Morgane est contente et pas mal impressionnée d'être aux côtés du duo "Toledakache" qui avec leurs films ont un succès planétaire.

Eric Toledano, Olivier Nakache, je ne vous aime pas mais quelle série ! Pourtant, à la base, je ne croyais pas accrocher autant en regardant des gens qui vont essayer de résoudre leur problème dans un monde qui, par nature, ne va pas les laisser faire. Si c’est pour voir quelqu’un se débattre dans sa psyché, je mets un miroir en face de moi, je me matte et je paie pas une redevance.

Après attention, binger la série n’équivaut pas à une vraie thérapie, parce qu’après la saison 1 j’en ai eu autour de moi des "non, non mais c’est bon, mon œdipe est toujours là, mais j’ai vu tous les épisodes et je pense que c’est réglé, bah je les ai regardé au fond de mon canap' avec mon père et il s’est rien passé”. Eric Toledano et Olivier Nakache sont de supers réalisateurs mais ce ne sont pas des psychologues diplômés ! Frédéric Pierrot non plus ! Même si, croyez-moi je tuerais mes parents pour m'asseoir sur un divan face à cet homme et lui raconter des heures pourquoi je voudrais tuer mes parents.

Mais ce sont des super réalisateurs et tu le sais quand, dans le métier plus personne ne prononce ton prénom, c’est insupportable. Ah ouais Toledano-Nakache, hyper bien. Je suis sûre que si j’avais commencé cette chronique en disant Gilles Toledano et Aurélien Nakache personne n’aurait tiqué. Ce qui importe c’est la griffe, c’est la signature. Vous êtes comme des pièces de créateurs. Si on n’est pas dans le dernier Toledano-Nakache, il faut au moins le voir. D’ailleurs faites-le à l’américaine, moi ça fait des années que je vous appelle Toledakache. En plus vous n'êtes même pas frère genre Larrieu, Cohen, Dardenne, non là il faut vraiment prendre le temps de dire vos deux noms quoi. Ça va les chevilles ? Heureusement qu'on ne tourne pas les génériques en péloche...

