Morgane est allée voir "Dorothy", un seul en scène avec Zabou Breitman qui incarne Dorothy Parker...

Zabou Breitman je ne vous aime pas, et franchement ? Vous avez du culot de revenir ici ! L’année dernière je vous ai expliqué que je ne vous aimais pas parce que vous étiez dans mon jury au concours d’entrée du conservatoire et que non contente de m’avoir recalée comme un mec en Sergio Tacchini devant une boite de nuit, vous m’avez mis la pire note possible. Une note si basse, que je me suis fait mal au dos en la regardant !

Et ça serait tellement plus facile pour moi d’être de mauvaise foi et de dire que de toute façon en tant qu’actrice vous êtes pas ouf non plus. Mais putain, je l’ai vu votre pièce, et c’est trop vous demander d’être à chier une fois dans votre vie ? Mais non ! Mââââdâme Breitman il faut qu’elle assure ! La médiocrité elle laisse ça aux autres ! Allez viens Daniel, met ton slip on s’en va !

En plus honnêtement la mauvaise foi, si ça existait en discipline aux jeux-olympiques je croulerais sous l’or. Je serais plus médaillée que le maréchal Pétain ! Et dans la catégorie “Remettre ses échecs sur les autres sans jamais se remettre en question, Morgane Cadignan pour la France obtient la note de 180/10”. Mais vous savez quoi !? Terminé le mauvais esprit ! Terminé la mauvaise foi. Tenez, je commence maintenant, je ne vais même pas avoir la mauvaise foi de nier le fait que depuis le début de cette chronique je refais la même que celle de l’année dernière. Je ne recycle pas mes déchets faut bien que je recycle mes papiers ! Prends la planète !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !