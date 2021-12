Ce matin, Morgane est heureuse. Eddy Mitchell est de retour avec un 39ème album, enfin un peu de rock dans La Bande Originale !

Eddy Mitchell je ne vous aime pas mais enfin à nouveau un peu de rock dans cette émission ! Non parce que j’adore Julien Clerc qui reprend Léo Ferré mais c’est pas là-dessus que tu défonces une chambre d’hôtel habillé en total cuir !

Que ma prestation sur "Pas de boogie woogie" à l’Ibis de Saint Etienne ils vont s’en rappeler longtemps j’vais te dire ! Rock And Roll à fond ! J’ai commencé par vider l’intégralité du minibar : Un Orangina light et un Balisto plus tard j’étais prête à détruire la chambre comme une rockeuse. Et vas-y que je t’ai foutu un coton à côté de la corbeille et que j’ai pas refait mon lit avant de partir, alors c’est qui Janis Joplin ?

L’année dernière Eddy vous êtes venu à ce micro avec votre fils nous présenter "Le Dictionnaire de votre vie où tout a un sens", mais c’est bon on a assez lu depuis deux ans on veut chanter maintenant ! L’album s’appelle "Country Rock", c’est tout vous. Pardon, mais je vous voyais mal nous sortir un album de reprise de chants de Noël. Moi j’aime bien quand vous préparez le café noir. Parce que le titre "Tu peux préparer le chapon, tes nuits blanches et la purée de marron", bof…

"Country Rock", rien que le nom ça t’ouvre un imaginaire pas possible. Eddy Mitchell ca s’écoute où on veut mais si t’es dans une vieille bagnole de collection les fenêtres ouvertes sur une route un peu désertique de l’ouest des Etats-Unis c’est vrai que c’est mieux. Après vous faites comme vous pouvez selon votre budget, en Punto sur la rocade ça marche aussi ! Le rock c’est surtout un état d’esprit !

