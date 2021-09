Ce matin Morgane fait un point sur la carrière de Florence Foresti

Florence Foresti je ne vous aime toujours pas mais j’avoue que cette fois vous êtes venue sans Vincent Cassel, du coup je me détends un peu quoi. Je me souviens l’année dernière quand Nagui a annoncé : "Et bien Vincent Cassel, elle ne vous aime pas “, j’ai eu envie de répondre "Quoi ? Non ? Moi ? Mais n'importe quoi, j’ai jamais dit ca ! Leila, tu m’as entendu dire que j’aimais pas Vincent ? Pas du tout. “

Donc la je me détend un peu plus qu’il y a un an …. Et en vrai bof, moi je suis humoriste donc la vraie pression pour moi entre Vincent Cassel et vous c’est vous. Si j’étais comédienne ou surfeuse à la limite, Vincent Cassel, bon, modèle de réussite et tout. Mais sur une planche comme dans un casting, je prends l’eau rapidement. Non mon vrai problème c’est vous. Quand t’es humoriste en France et que tu te retrouves à faire une chronique sur Florence Foresti, t'as un peu l’impression d’être Benoit Hamon qui fait une chronique face à Obama. T’as Obama qui regarde dubitatif en se disant “Tiens, c’est marrant de bégayer en trois langues différentes".

Et quand t’es humoriste en France, on t’as forcément dit au moins douze fois “Alors t’es un peu la nouvelle Florence Foresti “… toi t’as 12 personnes dans ta salle t’es là "oh oh oh bah oui sans aucun doute. Regardez, je rempli un Zénith avec mon seum, oulala y’a beaucoup de monde. “

Alors déjà, avis à la population, personne n’est la nouvelle Florence Foresti parce que Florence Foresti se renouvelle elle-même, c’est un être humain en capacité de mise à jour autonome, c’est comme un four qui se nettoie tout seul mais avec du talent et ça s'appelle une carrière qui avance. Moi par exemple si j’étais un four, bah je serais le modèle ou on dit "Ah mais putain, c’est censé être chaleur tournante et ca tourne pas la.“ Que Florence Foresti à côté ça fait 20 ans qu’elle est en auto-pyrolyse, ça avance. Après il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu. Je parle de l’humour, plus trop de l'électroménager… Non mais c’est vrai, on a fait croire aux femmes qu’on ne pouvait être que deux, alors que non, un four un peu plus vétuste, ça marche aussi, y’a toujours quelqu’un pour foutre sa tête dedans quand ça va bof.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !