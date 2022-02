Morgane qui a vu la pièce "Black Comedy" dans laquelle Mélanie Page et Arthur Jugnot sont plongés dans l'obscurité le temps d'une soirée se dit qu'après tout, ça se tente de vivre dans le noir et que dans certaines situations c’est peut-être même mieux…

Arthur Jugnot, Mélanie Page, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas… Même si Mélanie pour des raisons évidentes j’ai envie de prendre soin de vous. Quelqu’un peut-il apporter une boisson chaude? La femme la plus patiente de France, une sainte tout bonnement. Non je plaisante, je dis pas que c’est compliqué d’être mariée à Nagui, mais respect quand même, pour moi il faudrait au Panthéon une place pour vous.

Non je blague parce qu’évidemment je peux le faire sans me faire virer et ça quelle liberté. Voilà, cette phrase c’est vraiment par sécurité. Parce que là si je me fais virer du coup, ça craint et ça prouvera juste que Pascal Praud a bien raison quand il parle de France Inter.

Arthur Jugnot, je pense que vous ne vous en souvenez pas mais si j’en suis là c’est un peu grâce à vous. Enfin grâce, à cause… Peu importe! J’ai fait la toute première chronique radio de ma vie avec vous à Avignon l’été 2019. Dans une petite cours derrière le théâtre des Béliers d’Avignon, une après-midi où festival d’Avignon oblige, il faisait environ 7 millions de degrés. Vous m’avez gentiment accueillie alors que je n’avais aucune expérience… Bon après c’était Sud Radio donc si je loupais une liaison c’était pas un drame. Allez, petit mépris du jeudi ça m’aide à tenir.

Puis après bah j’ai pris goût, puis comme je suis pas foutue d’être mesurée maintenant je le fais tous les jours. Donc faites attention à ce que vous faites, à un moment on ouvre gentiment la porte de son émission à des petits jeunes et 3 ans plus tard le virus a muté en un truc incontrôlable qui se nourrit des impôts des Français.

