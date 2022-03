Ce matin, Morgane nous résume "Le Malade Imaginaire" de Molière pour que tout le monde soit bien sur de comprendre l’émission.

Marina, Guillaume je ne vous aime pas parce que la Comédie Française c’est très chic, très culture… Et bin du coup ça colle bof avec l’émission. Donc pour nos amis autour de la table que j’appelle amicalement et celtiquement "Les vrais teubés de la table ronde" je vais résumer "Le Malade Imaginaire" de Molière pour que tout le monde soit bien sur de comprendre l’émission.

La pièce tourne autour d'Argan, non pas l’huile marocaine que tu appliques sur tes cheveux en pensant que ça va les rendre brillants et qui te fait ressembler le lendemain à un pot de lubrifiant. Parce que l’huile d’Argan c’est bien mais il faut poser un RTT pour rincer derrière… Daniel, je sens que je t’ai perdu…

Donc Argan "Le Malade imaginaire", qui se trouve être veuf et hypocondriaque et remarié avec Béline, qui fait semblant de le soigner, mais n'attend en réalité que la mort de son mari pour hériter. Et comme on la comprend bébé. Je sais pas si vous avez déjà été dans une relation avec un hypocondriaque mais c’est lui qui te rend malade "Ca me gratte je vais mourir!", "Bon, si tu le dis tu le fais Jean-Yves, merde!“. C’est chiant, puis après le gars en chimio qui continue à geindre "j’avais raison"... Mais c’est pas vrai, c’est pas un concours non? Et heureusement parce que tu vas perdre.

Argan un type pénible comme pas deux qui se fait faire des saignées et des purges, et allez! Ca te relance une flamme au sein d’un couple ça. La première année tu te fais des crises de ballonnements et des nuits blanches de peur de péter dans ton sommeil pour au final trois ans plus tard ça part en purge dans le lavabo. “Tu fais quoi chéri? Je me purge mais commence à manger, j’arrive!"

Argan absorbe aussi toutes sortes de remèdes, prescrits par des médecins plus soucieux de plaire à leur patient que de le soigner. Et en même temps à l’époque y’a pas le Fervex, la solution la plus évoluée c’est un gant de toilette passé sous l’eau chaude qu’on te colle sur le front. On dirait l’industrie pharmaceutique face à l’endométriose: "Bah on a qu’a leur donner des bouillottes. Puis si elles ont encore mal on fera les bouillottes en forme de lapin. C’est bien le lapin pour leur faire comprendre subtilement qu’on leur met une carotte."

