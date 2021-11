Morgane et la lecture sont réconciliées et c'est Raphaël qu'il faut remercier...

Raphaël, la dernière fois je ne vous ai pas aimé en tant que chanteur. Là je ne vais pas vous aimer en tant qu’auteur.

C’est bien aussi, c’est important de varier la haine. Regardez Eric Zemmour, il se repose pas sur ses acquis, quand on croit qu’il bloque sur les musulmans, et bah hop, on passe aux femmes. C’est comme jouer au squash quand t’es aveugle tu sais jamais de quel côté tu vas te la prendre. Titre de ma sex-tape : "Tu sais jamais de quelle côté tu vas te la prendre". Et en sous titres: "Les errances d’une femme astigmate mais néanmoins très libre." En route pour le Goncourt je pense.

Donc je ne vous aime pas maintenant en tant qu’écrivain surtout que, finalement, c’est facile dans ce sens là, de chanteur à auteur. Parce que le contraire … un auteur qui devient chanteur … Personne n’a envie d’écouter l’album d’Emmanuel Carrère. J’imagine que ce serait un mélange de Leonard Cohen et Damien Saez, bref un truc bien lumineux.

Et je dois vraiment vous remercier Raphaël, aujourd’hui. Un vrai merci du fond du cœur parce que ça fait quelques années que je suis une lectrice assez assidue. Je lis d’ordinaire pas mal, je trouve toujours le temps de me faire un ou deux chapitres dans la journée, les livres sont mes amis. Non vraiment hein, c’est un peu triste, les livres sont mes amis. Genre j’ai de moins en moins d’amis humains. Et prendre l’apéro avec une pléiade c’est agréable sauf qu’elle te répond pas et qu’un livre n’a pas de main pour te tenir les cheveux à la fin de l’apéro donc bon. Et là, depuis septembre j’étais un peu bloquée je n’arrivais plus à lire, du tout. Je ne commençais que des bouquins qui ne me plaisaient absolument pas. Vous voyez où je veux en venir ? A priori à un compliment hein. T’imagines l’angoisse si je termine cette tirade par "Et bah ça a été le cas également avec le vôtre, c’est de la merde j’ai pas tenu quatre pages". Et bah non, votre livre je l’ai terminé en deux soirées, et ça m'a remis dedans. Un chanteur m’a réconcilié avec la lecture et j’adore le concept !

