Louis Bertignac je ne vous aime pas pour votre malhonnêteté. Moi, je vous soupçonne d’avoir écrit le bouquin juste parce que le titre collait trop bien. Franchement ça aurait été con de pas le faire. Tu la vois la biographie de Christophe Maé qui va s’appeler "Il est ou le bonheur ?".

Et je trouve ça chouette que votre biographie n’arrive que maintenant. Maintenant les gens sortent leurs mémoires à 22 ans. Chapitre 1 "Je suis née, je suis allée au collège et puis bah voilà quoi". Vous, vous avez vécu et c’est pas une question d’âge. Vous faites très jeune ! D’ailleurs c’est fou d’avoir autant de cheveux, genre la calvitie elle est passée à côté de vous sans vous voir. Pleine balle, concentrée sur Jérôme Commandeur quoi !

On apprend toujours beaucoup de choses dans les biographies de musiciens, et spécialement de rockers. Ça fait un peu rêver les gens, on imagine des engueulades dans un groupe, de la drogue dans les loges, des histoires d’amour compliquées avec un membre du groupe et en fait… Bah c’est exactement ce qu’il s’est passé ! Merci Louis, enfin quelqu’un qui ne déçoit pas le fantasme. A l’écrit j’entends.

Parce que moi je suis arrivée ici en me disant le monde du showbiz, je vais partir dîner avec Nagui le lundi soir je vais me réveiller le mardi midi avec David Guetta dans un conteneur en partance pour le Brésil. Et bien figurez vous que non. On me pose beaucoup la question de comment sont les fêtes dans ce milieu ? Et je pose souvent la question en retour de "Quelle fête ?" Le truc le plus chaud chez la majorité des gens ici c’est leur thermos de thé. J’ai fait une seule fois la fête avec Nagui et il m’a dit à un moment, véridique : "Je suis pompette" . JE. SUIS. POMPETTE. T’imagines Jimi Hendrix à Woodstock dire "I am a little bit Pompette. Je vais me coucher, remettez bien la guitare dans la housse je veux pas l'abîmer ?"

