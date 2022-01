Ce matin, Morgane arrive à la conclusion que des sept péchés capitaux la crevardise est vraiment ce qu'il y a de pire…

Michel Boujenah je ne vous aime pas, Molière je peux pas te blairer, et Harpagon, je peux pas te souffrir… Je crois que l’avarice, de tous les pêchés capitaux, c’est le pire… Parce que croyez-moi bien que si j’avais l’occasion d’être confrontée à un peu de luxure, je pourrais me rendre dispo. Bon la gourmandise, quiconque m’a vu en paréo sait que c’est pas trop le problème donc la dessus je suis tolérante avec les autres. La paresse, si tu m’as vu en paréo, c'était sûrement aux Antilles, donc pareil tolérance.

La colère j’essaie de faire attention mais je vis et à Paris et sous le gouvernement Castex donc l’urgence pour moi c’est un vaccin contre le seum, et là on est à une dose par heure. Franchement si vous le trouvez celui-là piquez moi les deux bras. Il nous reste l'orgueil et l’envie. L'orgueil, je fais du stand-up er je vis à Paris donc j’y peux rien, et le dernier c’est l’envie, honnêtement qui n’a jamais été un peu envieuse de son voisin ? Calmez-vous Michel pas forcément votre voisin direct mais être un peu jaloux d’autrui c’est normal, c’est même un moteur.

Florence Mendez par exemple, elle a deux trucs énormes que moi j’ai pas. Qui sont bien sûr… Sa nationalité belge et son calme face aux beaufs de YouTube qui pensaient que cette blague parlait de ses seins. Bon et bien elle elle envie probablement ma nationalité française. Oh arrêtez, pour des gens hyper fiers de Bruxelles vous êtes quand même souvent fourrés à Paris.

Mais la vie c’est des choix. Sinon on se retrouve au milieu et le milieu c’est de vivre à Lille comme Gérémy Crédeville, et Lille c’est pas un péché, mais c’est pas une capitale non plus. Beaucoup de jeux de mots. On est là, on fait pas attention, on est pas vigilants et sous nos yeux des gens deviennent des mauvaises copies de feu Stéphane De Groodt.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !