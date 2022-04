Morgane qui a plutôt l'habitude de manger debout à même la casserole en rentrant de l'apéro, s'est penchée sur le nouveau magazine "à croquer" de Julie Andrieu.

Julie Andrieu, je ne vous aime pas parce que ça suffit les mensonges ! Il faut que ça cesse ! Le magazine s’appelle "à croquer !", et croyez-en mon expérience c’est plutôt "à lire" hein. A part si vous avez l’estomac super solide, après la page 13 moi j’ai commencé à saturer.

En même temps Julie depuis 1999 et la sortie de votre premier livre de cuisine, vous êtes la femme qui nous donne faim. Étrange cette phrase. Heureusement que je suis pas un homme et que vous n’avez pas Twiter.

Alors votre magazine en gros il se présente comme suit : "Forte de votre expérience vous partagez avec nous des recettes évidemment, des conseils mais aussi un côté lifestyle des avec la présence de sa bande d’amis, qui viennent enrichir le magazine avec leur expertise : œnologie, restauration, potager ou même gym pour rester en forme !" Et bah on a pas les mêmes amis. Œnologie, restauration, potager c’est qui vos potes ? Les miens, œnologie, ouais ça c’est sûr ils savent ouvrir la bouteille et les compétences de sommeliers s’arrêtent à “Bah c’est écrit qu’il a gagné une médaille d’or donc ça doit pas être de la merde". Se rendre compte que c’est de la merde, mais que maintenant qu’elle est ouverte. "Vous savez le nombre d’enfants en Afrique qui n’ont pas accès à la piquette ? Au Congo les femmes marchent des kilomètres pour trouver un muscadet au pamplemousse. Termine moi ce verre bourgeois !"

Restauration, mes potes, le temps de tous tomber d’accord sur un restaurant pour aller dîner c’est l’heure du petit déj. "Non mais on fait central comme ça ça arrange tout le monde, puis moi j’aime pas manger dans des endroits trop bondés, moi j’aime pas manger ci, moi j’aime pas manger…" Quid de manger tes morts Guillaume ? C’est toujours ceux qui cassent les couilles pendant 1000 ans dans la boucle WhatsApp qui finissent par dire “Bah écoutez, j’ai envie d’une omelette, tout simplement." Mourrez. J’aimerais bien avoir un pote qui a un resto mais dans les années 70 en fait. On clope à l'intérieur en tâchant des nappes blanches avec des bons plats en sauces. Là j’ai des potes qui ouvrent des bars à salade super Gauthier ça me donne envie de tirer le rideau et de jouer au poker. Pour les jetons on utilisera des graines de courges vu qu'on est des énormes connards ?

