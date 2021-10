Ce matin, Jean-Paul Rouve rencontre Morgane pour la première fois...

Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve, je ne vous aime pas. Enfin si, Audrey, on vous adore mais vous êtes en train de vous faire avoir là. Si vous venez toutes les semaines, il faut négocier un petit cachet. Personne ne fait ça gratuitement, à part Gérémy qui a besoin de prendre un petit shot de service public entre deux fox-trots pour se remettre les pieds sur terre.

Franchement Audrey, c’est facile en plus, vous trichez deux fois par an au blind-test pour gagner, le reste du temps deux ou trois vannes dans un papier, vous complimentez Nagui sur ses gilets et le tour est joué. Je peux vous prendre en stage si vous voulez. C’est stylé d’avoir Audrey Lamy en stagiaire de troisième. Je pourrais revendre sur Ebay des photocopies que vous avez touchées.

Jean-Paul Rouve, c’est la première fois qu’on se rencontre. Enfin c’est la première fois que vous me rencontrez. Moi je vous connais déjà pour votre travail et ensuite parce que j’ai fait quelques journées de figuration sur le tournage des "Tuches 3". Vous voyez ce genre de figuration où tu pourras faire ce que tu veux dans ta carrière derrière, c’est vraiment ça qui va rester ? Je pense que si un jour je gagne le Prix Nobel de la paix, il y a encore un mec de ma classe de quatrième qui va m’écrire pour me dire "Je t’ai vu dans 'Les Tuches'". Je vous jure le mec avec qui j’étais au Lycée, il m’a écrit sur Instagram il y a quelques mois quand le film a été diffusé à la TV le message disait "Je t’ai vu dans 'Les Tuches', t’as décollé !"et j’ai trouvé ca gentil, sauf qu’après il a mis un emoji qui rigole. Quel culot quand tu sais que le gars est surveillant dans le Lycée où on était. Le mec se fout de ma gueule mais moi ça avait du sens à l’époque de regarder "Les Robins Des Bois" en me disant "un jour je vais croiser Jean-Paul Rouve". Alors que toi, tu vas faire quoi toi Guillaume si tu croises Jean-Paul Rouve hein ? Lui mettre deux heures de colle?

Moi c’était une de mes premières figurations et j’étais grave fière de le faire dans un film qui a été vu par plus de 5 millions de personnes. La prochaine fois que je serai regardée par autant de monde y’a moyen que ce soit parce que je passe aux infos après avoir déconné en hébergeant chez moi des gens qui ne fallait pas. Genre des terroristes, ou Florence Mendez…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !