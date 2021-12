Morgane qui est plutôt jeunes tox que jeûnes détox et finalement séduite par le dernier film de Charlotte de Turckheim, l'invitée de La Bande Originale, et songe à s'enfuir dans la nature, ce qui serait encore la meilleure manière de prendre soin de soi.

Charlotte de Turckheim j’ai failli ne pas vous aimer mais le deuxième volet du film sort pile à temps ! C’est pas passé loin ! Je pense que j’ai vu la rediff du premier environ 55 fois, il y a certaine chaîne de la TNT, je pense qu’en films ils ont que "Mince Alors !" et "OSS 117" et ils les passent en alternance.

Le pire c’est qu'à chaque fois ca pète des scores d’audimat. On se moque des enfants quand ils regardent 20 fois le même DVD du "Monde de Némo" par semaine mais on est pareil en fait. Sauf qu’une fois adulte tu regardes Catherine Hosmalin en bonnet de bain. Et c’est quand même beaucoup plus réconfortant qu’un poisson orphelin qui se paume en Australie. Excusez moi mais quand on repense à Némo c’est quand même assez sordide comme histoire. Son père désespéré qui le cherche avec l’autre poisson bleu qui a Alzheimer, et nous on dit aux gosses _"oh regarde il nage le petit poisson",_ alors qu’il barbotte dans la peur de mourir pendant tout le film. Bref.

Presque 10 ans séparent les deux films, et il fallait au moins ça pour se lasser du premier.

Au casting on retrouve Catherine Hosmalin et Lola Dewaere. Leurs personnages ont évolué physiquement toutes les deux mais aussi psychologiquement. Maintenant, au-delà de la minceur à tout prix, on est dans une recherche de bien-être et de développement personnel. La cure s’appelle Jeûne et Détox. Pile le genre d’endroit où je tiens pas deux jours je pense. J’ai trop tendance à privilégier les jeunes tox aux Jeûnes Detox. Je fais trop confiance au marketing pour réussir à prendre soin de moi. Je mange une raclette au petit dej et après je bois une tisane avec Bien être du foie écrit sur la boite et je me dis que mon corps est un temple. Alors que mes organes vitaux sont recouverts de fromage fondu premier prix.

