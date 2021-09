Ce matin, Morgane parle d’une partie de la vie de Philippe Djian, qu’elle a retenu avec attention…

Philippe Dijan, je ne vous aime pas mais grâce à vous j’ai appris que Double Nelson n’était pas seulement un titre de roman mais également une prise de catch qui consiste à faire abandonner son adversaire. Et le nombre de fois où je me suis faite double-nelsoner la gueule sans savoir que ça avait un nom. Tu sais quand ton mec fait un peu exprès de mal plier le linge pour que tu finisses par dire “non mais je vais le faire“ BAM, DOUBLE NELSON ABANDON PAR CHARGE MENTALE.

En 1968, vous partez aux États-Unis sur les traces du héros de l’Attrape-cœurs, de Salinger. Vous avez dû le chercher un bout de temps vu qu’il n’existe pas. Moi aussi j’ai couru après des personnages de fiction. Après, je peux être très très insistante donc Dorian Gray a quand même pris vie pour me demander d’arrêter de le suivre dans les rues. Ha bah soit tu fais Khâgne Hypokhâgne soit tu fais des blagues.

Vous racontez également avoir loupé un avion pour la Colombie qui s’est écrasé grâce à une panne de réveil. Vous imaginez ? Rater un crash parce que t’es une feignasse... On dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt... et bah pas là. Parfois les dictons nous mentent, c’est triste mais c’est comme ça. Parfois il y a des pierres qui roulent et qui amassent quand même de la mousse, on peut rien n‘y faire.

Mais je m’en remets pas de ce coup du destin, échapper à un crash à cause d’une panne de réveil... moi je suis là comme une conne à me lever le matin à avoir peur d’être en retard alors que si ça se trouve c’est le destin qui veut pas que je vienne ici. C’est l’univers qui tente de sauver ma carrière… J’ai quand même quelques chroniques qui se rapprochent du crash aérien. En un an et demi j’ai fait deux trois vannes pendant lesquelles Nagui sortaient son masque à oxygène pour aller glisser sur le toboggan du malaise.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !