Vous savez qui est en tête des sondages du cœur de Morgane? C’est François Berléand. Tout à fait.

François Berléand, pour votre venue j’ai décidé d’aller à contrepied de la façon dont on vous traite dans cette émission. Parce qu’il y a les vannes que Nagui fait à l’antenne, et il y a ce qu’il dit hors-antenne. Et là je vais vous épargner parce que personne ne mérite d’entendre ça. Je parle de Nagui, personnellement je fais toutes les émissions avec des Boules Quies sous mon casque. Ca fait 1 an et demi que je le vois juste bouger les lèvres.

Dans un pur esprit de contradiction et pour faire chier Nagui ce qui devait être un sport reconnu. Et toi pour le bac de sport t’as fait badminton ou t’as fait chier Nagui? J’ai fait chier Nagui j’ai eu 20.

Aujourd’hui François Berléand, j’ai décidé de vous aimer. Alors oui, ce n’est pas le titre de ma chronique mais qu’est ce que vous allez faire ? Me sortir du studio de force ? J’achète mes légumes au même endroit qu’Edwy Plennel je vous déconseille fortement de me violenter. Parce que au prix de 2 Potimarrons, je peux tout raconter à Mediapart !

Donc aujourd’hui, 17 février 2022, pour la première fois dans La Bande Originale, François Berléand, je voudrais rendre hommage à l’acteur, oui! Mais surtout à l’homme d’exception qui se trouve devant moi. François Berléand comment ne pas vous aimez, surtout depuis que grâce à cette pièce et aux différents confinements, votre visage a été sur toutes les colonnes Morris de Paris et ce pendant 2 ans. La plus belle des propagandes pour le plus talentueux des hommes qui nous donnait l’impression de vivre dans une dictature, oui. La dictature du bon goût.

"Que chacune de nos aspirations prouve que François Berléand avait raison. Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, plus précieuse que les diamants en argent ou en or." C’est le discours de Nelson Mandela sur Martin Luther King, certes mais franchement je trouve que ce n'est pas exagéré.

Antoine Dulery vous êtes né en 1959 et pourtant il aura fallu attendre 2022 avant de commencer à vivre vraiment, en jouant à la télé et sur scène aux côtés de François Berléand. Mais ne parlons pas trop de François Berléand, j’y reviendrai tout à l’heure.

C’est la première fois Antoine que vous jouez le personnage d’un président. Franchement Emmanuel Macron aussi et vous vous en sortez mieux. A ce propos vous savez qui est en tête des sondages de mon coeur ? C’est François Berléand. Tout à fait.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !