Jean-Jacques Annaud je ne vous aime pas parce que qu’est ce qu’on a besoin de raviver des souvenirs douloureux… Notre-Dame qui brûle c’est le même genre de souvenir que le 11 septembre, dans quelques années on aura oublié la date exacte mais on se rappellera de ce qu’on faisait à ce moment-là.

A l’époque, tout mon Instagram a découvert que le Notre-Dame de Victor Hugo est arrivé avant le Disney et c’est devenu le monument préféré au monde de gens qui ont toujours cru que c’était un Zara sur 4 étages ce grand truc au milieu de Saint-Michel. Mais c’est pas grave on leur pardonne, on était tous très triste. Bon après c’était les tristesses d’avant Covid et d’avant-guerre en Europe. Honnêtement derrière on s’est pris un paquet de trucs qui font que là si il y a le Sacré-Cœur qui brûle on va plus ou moins se dire "Ah tiens, ils font un barbeuc à Montmartre" et voilà. Mais c’était peut-être un signe de cet incendie. Un signe annonciateur et céleste que les années qui vont suivre vont être sombres.

On s’est beaucoup posé la question de savoir si l’incendie était accidentel ou criminel… Bon là quelques années après… Vu l’augmentation des prix de l’essence si tu veux faire un incendie criminel faut clairement être rentier. Et tant mieux… Ca facilitera les enquêtes de la police si le pyromane est forcément un mec qui a une baraque à Rambouillet.

Il y a carrément un wikipédia de l’incendie très long dans lequel je me suis noyée qui nous rappelle que ça a commencé vers 18h20… Sachant que l'effondrement de la flèche est survenu à 19h50…Moment où les Parisiens se sont arrêtés et ont regardé vers le ciel le souffle suspendu… 1 minute 52 secondes sans klaxons intramuros, ce n’était pas arrivé depuis, l’invention du klaxon en 1908 par un certain Franklyn Hallett Lovell Jr., mais ça c’est un autre Wikipédia dans lequel se noyer. Une chronique précise et bien sourcée, c'est environ 7 heures perdues dans internet. Heureusement que j’en fait jamais.

