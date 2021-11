Ce matin, Morgane qui avait mis sa vie en suspens depuis 4ans se réjouit du retour de notre invitée Juliette Armanet avec son nouvel album "Brûler le feu"

Juliette Armanet je ne vous aime pas.

Juliette Armanet vous êtes la cause de beaucoup de disputes entre Leïla et moi lors des blind-tests en début d’émission. Parce qu’on veut toujours être la plus rapide pour reconnaître les premières notes d’"A La Folie". Puis après on écoute un peu _"_A La Folie" et plus personne n’a envie de faire l’émission on veut tous aller serrer ton corps, contre mon corps quelques minutes d’or et serrer ta nuit contre ma nuit. Alors me serrer contre le corps de qui ? Peu importe mais ne coupe pas la musique.

Quand vous reprenez "Une Nuit sur son épaule" avec Véronique Sanson, je veux passer une nuit sur son épaule. L’épaule de qui ? Mais peu importe l’important c’est de vivre ce qui est dit dans la chanson. Il devrait y avoir une sorte de service d’escorte comme ça. Quelqu’un que tu rémunères juste pour réaliser ton petit clip-fantasme personnel. T’écoutes "L’Amour en solitaire", BIM, tu paies quelqu’un pour fumer des cigarettes sur la plageuuuu. Après tu te paies un amoureux pour aller sur un banc-public. Moi j’ai déjà adopté une petite fille afghane juste pour lui demander si elle avait déjà entendu parler de Manhattan. Et bah oui, figurez vous. Comme quoi.

Juliette Armanet, l’album "Petite Amie" est sorti en 2017 et comme dirait un américain sous Trump : 4 ans c’est long. Comme beaucoup de gens, certaines de vos chansons ont accompagné des moments un peu décisifs. Je m'étais mis votre voix cristalline à fond dans mes oreilles quand justement il n’y avait plus rien de clair dans ma tête. Ça m'a aidée à danser souvent, ça m'a parfois aidée à pleurer parfois. Ça ne m'a pas aidée dans les karaokés en revanche, parce que tenter de vous reprendre quand on a pas la note, c’est pas cool pour les autres…

