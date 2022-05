Les hackers : les nouveaux super héros à la ceinture abdominale pas irréprochable de Morgane.

Marc Levy, I don't like you… Je me mondialise. .Je suis en chronique quotidienne ici, donc je croyais que j’écrivais souvent. Et après j’ai lu votre bibliographie Marc Levy… Bah en fait j'en fous pas une. C’est lequel de vos proches qui vous gonfle le plus pour que vous ayez besoin de vous coller aussi souvent dans votre bureau ?

Votre premier roman "Et si c'était vrai…" paraît en 2000 et c’est un succès mondial. Du coup vous prenez confiance et vous écrivez X livres derrières. Et en plus ce sont des succès. Écoutez à partir de là moi, j’ai pas grand chose à dire. A part déverser des flots de jalousie crasse sur la table, à quoi je sers ? Ah ! Nagui vient de me textoter "à rien". Quelle rapidité !

Votre dernier roman s’appelle "Noa" et il raconte l’histoire d’un petit garçon triste parce qu’il porte le même prénom que toute sa classe dans le centre de Paris. Ah non pardon. C’est pas ça ?

Non "Noa" c’est une nouvelle aventure du groupe 9. Le résumé de "Noa" le voici : 9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger, une reporter d’investigation va s’infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le groupe 9 plus uni que jamais repart en mission. L’avenir de tout un peuple est en jeu. Je m’arrête là parce que c’est quand même dommage de lire ce résumé sans la voix de Fabrice Drouelle.

Une nouvelle fois vous avez bien senti le coup Marc Lévy car dans la pop culture depuis quelques années les hackers sont les nouveaux super héros. Et ça c’est cool ça veut dire que des mecs qui ont une ceinture abdominale pas irréprochable mais qui savent coder, peuvent aussi sauver le monde. Ah bah je vous assure qu’en comprenant ça il y en a une paire qui se sont redressés de leurs chaises de gaming. Et c’est normal que les hackers aient un vrai pouvoir dans un monde ultra-digitalisé. On a tous eu envie au moins une fois de se faire Hara-kiri en essayant de déplacer une image sur Word, et t’as des gars avec une bonne 4G et une souris ils infiltrent le Kremlin.

Demain Godzilla débarque dans Paris c’est moins dangereux qu’une coupure d’internet de deux jours. Parce qu'avec le gros dino, au pire il marche sur l’arc de Triomphe, il croque un bout de Samaritaine bon, est ce que c’est très grave ? Mais plus de web deux jours, l’économie s’effondre, les gens sont isolés les uns des autres, tous les systèmes de sécurité cessent de fonctionner, le nombre de vues sur mes chroniques stagne. On me dit dans l'oreillette que c’est déjà le cas. Mais vous voyez, sans la technologie je ne pourrais pas me faire humilier dans le casque si facilement.

