Ce matin, Morgane qui n'aime pas tous ceux qui sont sous la barre d’une naissance en 90 a quand même décidé d’être une boomeuse sympa…

Guillaume je ne vous aime pas mais c’est la troisième fois que je vous le dis du coup je vais concentrer un peu ma haine sur Camille Aguilar, surtout qu’elle est plus jeune que moi. C’est bon, je suis officiellement une vieille conne, tous ceux qui sont sous la barre d’une naissance en 90 je vous aime pas, j’ai décidé d’être une grosse boomeuse. Alors Camille, entre deux représentations, ca scroll Tik-Tok? Naissance en 1995 mais comment osez-vous? Il y a des gens qui sont venus au monde après le premier "Jurassic Park", au calme. Vous n’avez pas honte?

2013, vous intégrez l’école l’Entrée des Artistes. 2014 premier rôle dans "Falco" sur TF1. 2016 premier rôle au cinéma. 2020, vous donnez la réplique à Gérard Lanvin… Vous cherchez à vous faire flasher pour excès de vitesse ou comment ça se passe? Vous savez qu’il y a une loi quand on est jeune comédien, vous êtes censé galérer pendant 10 ans hein, sinon quand vous ferez "Rendez Vous En Terre Inconnue" vous n’arriverez pas à chialer parce que les indigènes mexicains ça vous ramènera pas assez à vos années de serveuse à l’Indiana Café.

Après j’ai quand même envie d’être une boomeuse sympa. Celle avec la voix de quelqu’un qui allumait ses gitanes sans filtres directement sur le moteur d’une fusée. Le genre de vieille sympa avec les jeunes parce que "regardez comme elle est belle, puis elle a du talent, tu vas avoir une superbe carrière ma colombe“. En général suivi d’une anecdote sur des soirées de folie au Don Camillo avec Jean-Pierre Marielle.

Je serai tellement le genre de daronne qui se croit cool. Mes enfants ils demanderont à aller vivre chez leur père parce que c’est gênant une maman qui parle à tes potes en disant “Hey les jeunes, vous savez que j’ai connu Nagui ? On a fait des belles chouilles. Des soupières remplies de cocaïnes, on l’appelait Marmiton.“ Oui bah je ré-écris l’histoire. Si je dis juste qu’on travaillait et qu’on avait le même gel à la lavande contre le Covid, les petits jeunes ils vont plus m’écouter.

