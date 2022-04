Morgane qui a vu le film "Ogre" a réalisé que finalement elle préférait avoir des gens autour d'elle plutôt que de se retrouver seule dans la forêt du Morvan…

Alors que l’on soit bien d’accord, je n’aime pas les gens mais ce film confirme qu’on est bien quand même quand il y a des voisins. Je crois que je préfère les endroits bondés. Les endroits reculés comme dans le film genre le Morvan ou le quatorzième, ça m'angoisse un peu.

Ah bah on veut quitter Paris pour aller vivre dans la nature mais voilà qui dit forêt dit "trucs qui rôdent dedans" c’est dans le contrat. Ou au moins, il faut choisir sa province Il y a très peu de films d’horreur qui se déroulent sur la plage de Cogolin entre 12h et 15h. Si ce n’est que la plage de Cogolin entre 12 et 15h, c’est l’épouvante totale. Il y a plus de monde que de grains de sable. Quand j’y suis allée j’étais installée tellement proche d’un monsieur que ne pas faire d’enfants ensemble après aurait été illogique. Devinez ce que j’ai agrippé et agité vigoureusement en pensant que c'était mon tube de crème solaire ??? Son tube de crème solaire. A quoi vous pensiez bordel ? Il est 11h du matin bande de tarés.

Après si vous choisissez le Morvan et un endroit hanté il y aura forcément un gars du cru un peu bourru mais gentil qui regarde la civilisation de manière critique et qui va te dire "Et à la fois le vrai monstre, il est pas un peu en chacun de nous ?" Non, non, non, non, non ! Il est dans cette putain de grotte autour de laquelle il pleut en permanence ! Il y a du bétail avec des trous dans les flancs en forme de crocs de yéti, donc le vrai monstre c'est pas le capitalisme ! C'est un monstre ! Ou un arabe. Parce qu’un truc mystérieux rôde et s'attaque aux moutons. A deux semaines de l’Aïd, à mon avis, c'est ni un ogre ni un renard c’est peut être juste quelqu’un qui veut faire plaisir à sa famille pour la fin du Ramadan. J’ai vérifié les votes au premier tour pour la région Morvan, si c’est bien ça, j'espère qu’il a une bonne cachette.

Et pour en revenir au film de toute façon, il joue sur toutes nos peurs les plus intrinsèques. La peur du noir c’est la toute première. Volodymyr Zelensky par exemple, il est courageux certes, mais à côté de quelqu’un qui dort sans se couvrir les pieds, c’est une couille molle, désolée. Quand j’étais petite je vérifiais tous les soirs sous mon lit avant de dormir, et je n’y découvrais rien à part la certitude que la femme de ménage n’était pas jusquauboutiste. Enfin la “femme de ménage", elle va pas être contente si je dis ça… "Combien de fois je t’ai demandé de m’appeler Maman". J’allais me coucher avec un couteau à beurre sous mon oreiller. Je vous jure que c’est vrai. Parce que, pragmatique, je voulais me défendre au cas où mais pas me couper non plus.

