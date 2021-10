Ce matin, Martine et Philippe Delerm insuffle un sentiment d'apaisement à Morgane …

Philippe et Martine Delerm je ne vous aime pas mais j’ai quand même envie de venir me reposer chez vous pendant les vacances, franchement vous m’inspirez l’apaisement tous les deux . Et moi dans ma vie, l'apaisement c’est assez bas dans la liste des réflexes. Parfois je suis dans la rue, "7h15 du mat je suis en retard sur ma première clope, mon scooter démarre pas, pas grave je souffle dans le pot d’échappement, ca tombe bien j’avais zappé de mettre du rouge à lèvre. Merde ! Faut pas que j’oublie d’oublier de déjeuner ! Putain j’ai zappé un truc, je suis sûre que j’ai zappé un truc mais c’est quoi ? Ah oui ! Respirer. ouf. C’était moins une. Allez une petite taffe de pot d’échappement et on y va. Heureusement qu’on est que lundi !"

Donc vous voir là, déjà je respire mieux. Alors qu’on ne sait pas hein peut-être que dans l’intimité vous écoutez du hard rock polonais en tuant des poussins. Mais quand même je pense pas. J’ai envie de venir chez vous un week-end d’automne, de regarder Martine dessiner et de regarder Philippe regarder Martine dessiner pour écrire un texte qui dit que c’est beau Martine qui dessine dans la lumière d’un soleil d’avant l’hiver. Puis derrière Martine illustre le texte de Philippe qui doit écrire un tome 2 parce qu’il a écrit sur Martine mais il n'avait pas vu leur fils dans le coin de la pièce composer une jolie chanson sur toute cette scène. Puis à la fin de la chanson y’a juste écri_t "_Par contre c’est qui la meuf cheloue qui nous regarde du jardinnnn ?"

Parfois je demandais à mes parents "Pourquoi on écrit pas des textes les uns sur les autres?" et ils me répondaient "Ah si si on le fait, toutes nos notes sont consignées chez le juge. T’auras qu'à écrire un spectacle." AH! AH!! Les arroseurs arrosés ! Ah bah ouais, c’était le risque hein les gars : On divorce, on divorce mais ce n'est pas sans conséquence mes pt’tits potes. Après ca fait des gosses qui deviennent humoristes ! C’est sûr qu’en entendant mes chroniques tu te dis que la pension alimentaire c’était pas cher payés …

