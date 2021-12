Ce matin, Morgane qui a vu le dernier film d'Alexandra Lamy, l'invitée de La Bande Originale, nous parle de l’angoisse que représente le test de grossesse pour toutes les femmes ...

Alexandre Lamy je ne vous aime pas.

C’est pas de votre faute du tout, mais j’aime pas cette journée. On est le 23 décembre et j’ai déjà le blues de l’après-Noël. On est le 23 décembre et je regrette déjà d’avoir beaucoup trop mangé et d’avoir mal parlé à ma famille. Lire votre biographie renforce ma honte. Pendant que je me goinfre vous travaillez … Vous avez tourné dans autant de films que je goberai de mendiants demain. Alors les mendiants je parle des chocolats avec des amandes dessus. Sinon gober des mendiants le soir du réveillon… Ça devient un drôle de conte de Noël porno sur quelqu’un qui abuse sexuellement des SDF.

Alexandra, je vais pas continuer de filer la métaphore précédente … Vous avez tourné un nombre de films impressionnant c’est fou, j’ai lu que la moitié de votre filmo. et ça a fait exploser mon temps d’écran. Des films, des téléfilms, des programmes courts, du théâtre, et en 2021 un clip de Pascal Obispo. Sûrement pour ce dernier que vous avez été médaillée Chevalier de l’ordre du mérite.

Dans le film "Le Test" vous jouez une mère de famille qui panique en trouvant un test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain. Et moi ça me fait dire, 2000 ans d’humanité et on a toujours pas compris qu’il faut pas jeter les tests de grossesse dans les corbeilles de salle de bain. Si ça fout la merde dans tous les films et toutes les séries c’est quand même qu’on cherche un peu. Si à 14 ans tu arrives à cacher un mégot touuuuuut en dessous des déchets, fais pareil avec le test enfin ! Aaaah je suis enceinte par accident je vais donc poser la preuve bien à plat tout en haut, à la vue de tous.

