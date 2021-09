Ce matin, Morgane nous parle du dernier roman de Guillaume Musso…

Guillaume Musso je ne vous aime pas mais …. c’est fou cette équipe aujourd'hui, Gérémy, Guillermo, Guillaume : On est visiblement en 3G oui car dans le Nord Gérémy s’écrit avec un G comme 4 grammes. Mais ouais je sais, pas ouf, je sais. Il y avait clairement une blague à faire sur le point G comme NaGui mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis la première déçue hein. J’ai pas trouvé la blague je précise … mon point G ça va, je suis curieuse, j’ai le pouce opposable et du temps libre.

Guillaume Musso, pour parler de vous on est obligé de devenir un peu Laurent Boyer niveaudiction parce que Guillaume Musso c’est 19 roman, 35 millions de livres vendus, traduit dans 45 langues, premier écrivain français en termes de vente, Premier écrivain français en termes de présence chez ma mère. Dans son salon j’entends…

Mais je la comprends… Que serais-je sans toi ? Seras-tu là ? Parce que je t’aime, je reviens te chercher. Tous vos livres, si on met les titres bout à bout on obtient une chanson de Patrick Fiori au niveau des sentiments et une de Goldman au niveau des droits… En fait vous êtes un grand romantique Guillaume Musso mais il faut arrêter d’infuser ça dans nos esprits, nous on y croit après. T’es dans ton canapé, tu lis Guillaume Musso “Jamais il n'avait eu le courage de lui avouer son amour. Certains jours, il pensait qu'elle était amoureuse de lui, mais comment en être certain ? Surtout, il ne se sentait pas de taille à supporter un refus. Il l'aimait trop pour ça.” Et à côté t’as un mec en maillot du Barça qui attend des applauses parce qu’il a commandé Uber eats, “j’ai pensé à prendre du Wasabi cette fois …“

"Bravo Jean-Louis moi j’ai pensé à prendre ma pilule tous les jours mais on peut demander l’arbitrage vidéo pour voir qui met le point.“

C’est trop compliqué pour moi que la vie soit toujours plus décevante quedans les livres, du coup je ne lis que des notices de médicaments et je suis plus déçue. Je m’endors en bouquinant la posologie du Gaviscon et au moins ça me promet rien, si ce n’est un estomac apaisé.

Non mais sérieusement les hommes dans vos livres sont prêts à tous les dangers pour retrouver une fille toujours un peu cheloue qui sort toujours un peu de nulle part.

Cette fois-ci, la fille est repêchée dans la Seine nue et amnésique alors qu’elle est morte il y a un an, du coup vous posez la question : Comment peut-on être morte et vivante à la fois ?

Alors c'est facile : Vous buvez des Caïpirinha et vous ne buvez pas d’eau après avant de dormir. Le lendemain, vous vous réveillez avec le cœur qui bat, mais faut pas en demander plus. Quand même l’eau ça te donne la nausée parce que ca te rappelle le goût des glaçons du cocktails…

