Ce matin, Morgane est agacée par cette habitude qu'on a de louer la persévérance et souhaite rendre ses lettres de noblesse à l'abandon...

Clotilde Hesme, Fabien Gorgeart, je ne vous aime pas.

J’ai lu quelques articles sur la pièce et il y a un truc qui m’a énervée : "Stallone entre poétique du combat, éloge de la persévérance…", et bien non, Stop! Je ne suis pas d’accord! Ceci dit, Clotilde vous êtes nées à Troyes, donc vous êtes la bonne personne pour louer la persévérance. Je sais j’y ai grandi, et quand tu utilises le verbe "s’échapper" plutôt que "déménager" ça signifie quelque chose! Mais ça suffit! Je voudrais qu’on arrête de mettre en tête des gens qu’il faut se battre, qu’il ne faut rien lâcher, qu’il faut tenir, qu’il faut se fighter pour ses rêves.

Ce qui ne tue pas te rend plus fort… Ou paraplégique hein! Va dire à un passionné de parapente que les épreuves ne doivent pas nous arrêter quand il s’est fait lui-même arrêter par un sapin. Ce genre de phrases motivantes accrochées dans les open-spaces. Dans l’open-space dans lequel je bossais il y avait un cadre avec écrit "Le succès c’est d’aller d'échec en échec sans renoncer" Foutaises! Aller d'échecs en échecs c’est aller d'échecs en échecs jusqu'à devenir huissier de justice! Je dis pas ça gratuitement mais j’ai du mal à me dire que les huissiers de justice n’aient pas été des gamins qui rêvaient de devenir autre chose, n’importe quoi. Huissier de justice quoi, t’es comme le mois de mars, personne ne se réjouit de te voir débarquer, Sauf si t’es Maître Nadjar sur le plateau de la Star-Ac mais c’est tout.

"Je n'échoue pas j’apprends" disait Nelson Mandela, le culot qu’il faut pour dire ça après 27 ans de prison. A 27 ans, il y avait quand même le temps pour construire autre chose qu’un poncif. Une échelle pour s'échapper par exemple. Oui ça va il a plus ou moins mené son pays vers la fin de l’Apartheid, mais ça c’est abstrait hein! La fin de l’Apartheid ça s’offre pas à Noël donc calmons-nous.

