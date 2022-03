Aujourd'hui Morgane nous met au défi. Que celui qui n’a jamais un peu menti pour séduire lui jette la première pierre…

Je ne vous aime pas parce quelle ombre de quel mensonge? Bah moi je ne la blâme pas cette femme.

Que celui qui n’a jamais un peu menti pour séduire me jette la première pierre. Guillermo, pose ce caillou, personne ne te croit. Non mais qui n’a jamais menti pour arriver à ses fins amoureuses? Moi je peux pas vous regarder dans les yeux ce matin en vous disant que j’ai jamais prononcé la phrase "Ah la cryptomonnaie moi ça me fascine, donc non vas-y avec plaisir raconte!". Le mensonge commence dès le verre quand il choisit du rouge et que tu dis ok alors que tu veux du blanc mais que après si il te demande quoi comme blanc, t’es dans la merde parce que à part le chardonnay tu savais pas qu’il existait d’autres vin blancs. Putin, j'aurais du écouter à la visite du domaine Château Rayas au lieu de m'évanouir dans les tuyas à 11h du mat'.

Puis après le carnaval de la malhonnêteté continu en beauté avec la parade du faux détachement "Non mais moi je ne cherche rien de particulier, j’ai pas le temps de toute façon, donc un truc léger ça me va très bien tu rigoles ou quoi? L’amour? Au secours!". Alors que depuis que ton primeur t’a offert un kiwi tu imagines déjà que vous construirez un berceau avec les restes de cagettes pour votre petite fille qu’on appellera Prune parce que ça fera un chouette clin d’œil. Puis deux verres de Chardo plus tard, place au défilé de mensonges à soi-même quand tu refuses de t’avouer qu’il est chiant ce mec avec ces histoires de bitcoin et si t’as le temps de te dire ça, c’est qu’il t’a pas laissé en placer une depuis 40 minutes. Heureusement que tu connais les épisodes de "Friends" par cœur pour les jouer dans ta tête, t’as quand même eu le temps de t’en faire deux, générique compris. Tu danserais bien dans une fontaine d’ailleurs. C’est loin Saint-Michel?

Puis là c’est trop, stop! C’est même plus l’ombre d’un mensonge, il faut partir. T’as déjà un bras dans ta manche, t’es prête à payer l’addition d’une bouteille de vin moyenne et d’un panier de tacos tellement dégueu que tu vas porter plainte contre le Mexique. Et d’un coup, sorti des tréfonds de nul part, le gars te sort une brève histoire d’enfance. Un truc sur une cabane dans un arbre et des souvenirs de pêche à l'écrevisse avec son grand-père qui lui manque un peu et qui explique cet immonde tatouage de crustacé que tu pensais être là juste parce que… Bah juste parce qu’il habite vers Pigalle quoi. Et là ça t'intéresse...

