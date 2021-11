Ce matin, Morgane retrouve Mathieu Madénian, l'invité de La Bande Originale, celui qui à ses débuts lui faisait l’amitié de lui laisser faire des premières parties quand il jouait au théâtre …

Mathieu Madénian je ne vous aime pas.

Enfin je ne t’aime pas. Parce qu’on se connaît donc je vais pas te vouvoyer ça serait mentir et surtout ça serait une marque de respect et ça, c’est hors de question ! Avec Mathieu on a beaucoup joué ensemble dans les comédies clubs, tu m’as même fait l’amitié de me laisser faire des premières parties quand tu jouais au théâtre de l’Œuvre. C’était bien, tu me faisais croire que j’avais du talent, je te faisais croire que je venais pour autre chose que voler les paquets de gâteaux dans ta loge. C’était l’âge d’or.

Non franchement j’ai jamais vu une loge avec autant de truc, on aurait dit un Franprix le bordel . Et regardez comme il est beau maintenant que tous les gâteaux de sa loge sont dans mes cuisses.

Mais j’ai quand même appris des choses en lisant ta biographie, bon, naissance à Perpignan, ça je pense que n'importe quel être humain doté de l'ouïe est en capacité d'être agacé par un accent pénible peut le savoir.

J’ai découvert qu’en 2017 tu as sorti un livre "Allez tous vous faire enculer" . C’est le titre du livre hein, je ne suis pas en train de craquer en direct trois semaines avant les vacances ! C’est pas que je le pense pas attention, j’ai prévu un craquage nerveux en live mais plutôt vers mars. Mais j’adore le titre du livre, c’est l’évolution naturelle du titre de ma chronique d’ailleurs. Parce que Nagui il t’annonce ça avec du sourire dans la voix quelque soit l’invité : "Et figurez-vous que Morgane Cadignan ne vous aime pas oh oh oh". Après, à voir avec Mathieu pour les droits et la direction d’ici pour l’idée mais je pense qu’en titre de chronique ça serait plus franc :

" - On va continuer à parler de votre film mais pour l’instant, Morgane Cadignan vous propose d’aller tous vous faire enculer.

- Oui, Romain Duris, allez vous faire enculer parce que je l’ai vu votre film et …"

Ça serait un peu violent et surprenant à la fois… Comme une sodomie finalement. Tout se recoupe.

