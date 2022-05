De plus en plus de gens font des tests ADN afin de connaître leurs différentes origines. Morgane n'est pas franchement convaincue par l'utilité de cette démarche.

Alice, Clovis… au pays des merveilles. Non ? Bon allez. Chercher ses origines, quel thème fascinant ! La semaine dernière Guillermo en a parlé dans sa chronique. On a appris qu’il était descendant de boulangers, ça explique pourquoi il a constamment un peu de farine sous le nez le lundi matin, ça explique pas mal de choses. Dans votre film Clovis, Pierre découvre qu’il a été adopté et part à la recherche de ses origines.

Pierre part à l’aventure pour se chercher mais pas besoin, maintenant il y a les tests ADN, qui sont, pour moi, après les yaourtières, la plus grosse enfume de ce siècle. Moi j’ai un pote camerounais, qui m’a annoncé fièrement qu’il est à 20% suédois. Le gars s’appelle Souleyman, donc les 20% suédois c’est juste parce qu’il conduit une Volvo. Les gens se justifient comme ça pour n’importe quoi en plus "Ah non mais je suis impulsive, je suis 15% algérienne". Non Bénédicte. Tu es, en revanche, 100% raciste. Et je ne vois pas la présence d’un drapeau sur ton balcon. Donc algérienne vraiment, j’en doute.

De toute façon on est tous un peu des enfants du monde, c’est la Terre notre origine, notre vraie mère c’est la planète. J’ai aucune idée de ce que je raconte là hein, je cite des paroles au hasard de la discographie de Yannick Noah .

Sauf que à l’inverse de mon pote Souleyman, votre personnage dans le film Clovis il se décolore au fur et à mesure qu’il progresse dans son enquête et qu’il se heurte au monde. Il devient noir et blanc tout simplement. Vous voyez le teint qu’on a le dimanche matin après un samedi à se dire "allez un petit verre dans le quartier et dodo" puis après tu finis par faire des roues arrières en Vélib' devant l’Elysée en criant "Oh manu tu descends ?" . Bah le teint de ce lendemain de soirée là. La peau un peu Benjamin Biolesque. Au début il devient Sépia, Jean-Pierre Genet a adoré cette partie du film. Il a dit "Tout le reste bof, mais la partie en jaune pâle moi j’adore. Dommage ça manque de nain.”.

Puis bah voilà… De là, pour terminer la blague, j’ai tapé nain célèbre dans Google, et bah un samedi après-midi foutu en l’air. De clique en clique je me suis refait toute la première saison de "Games Of Thrones". C’est mieux que "Joséphine, ange gardien".

