Ce matin, Morgane qui a été fille unique 10 ans avant qu’on lui rajoute du monde sur la banquette nous parle de sororité. La sororité du sang, pas celle qui te fait aller vers une inconnue dans la rue pour l'aider…

Valérie, Isabelle je ne vous aime pas, vous venez nous parler aujourd’hui "(Des) Sœurs Bienaimé" et depuis tout à l’heure je vous regarde en me disant que c’est évident que vous fassiez une histoire de sœur toutes les deux. Je m’en étais pas rendu compte, mais c’est comme quand tu mets Gérémy à côté de Plastic Bertrand ou Daniel à côté d’un grizzli c’est évident en fait.

C’est très particulier la sororité. Je parle de la sororité du sang pas celle qui te fait aller vers une inconnue qui se fait emmerder dans la rue en disant "Chloé? Mais qu’est ce que tu fais ici ça va ?". D'ailleurs, histoire encore malheureusement vraie, merci à la fille qui est venue me demander si ça allait dans la rue la dernière fois quand elle m’a vu pleurer. On a finalement beaucoup ri vu que j’étais en chiale parce qu’encore une fois je m’étais faite pleurer toute seule en imaginant mon propre enterrement sur le générique du "Roi Et L’Oiseau" à fond dans mes AirPods, mais en vrai si j'avais eu un vrai problème, bah c'est cool d’être venue. Si vous me voyez en ce moment chouiner dans la rue c’est sûrement tout simplement parce qu’on est au mois de janvier. Je suis assez fragile et vraiment j’aime pas l’hiver, j’ai déjà chialé de froid.

Non la sororité du sang. La sororité heureuse ou malheureuse avec une vraie sœur, cette personne avec les mêmes - ou presque - parents que toi, avec le même ADN et une nature de cheveux beaucoup plus cool que la tienne, la connasse. Ca c’est la magie de la grande loterie de la génétique. Ma sœur elle a les yeux en amande de sa mère, le port de tête de sa grand mère des cheveux, on dirait Diana Ross qui a avalé Shakira et Morgane elle a les pieds plats comme Papi dis donc. Mais c’est comme ça les aînés, t’es un peu l’équivalent de la première crêpe. Mais c’est comestible hein … Je suis un peu cramée mais tartinez moi du Nutella dessus on va voir si je suis pas délicieuse!

