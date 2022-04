Morgane qui elle aussi aime bien passer du temps sous l'eau se trouve plein de points communs avec l'apnéiste Guillaume Néry.

Guillaume Néry, bon on ne se connait pas mais on fait un peu partie de la même famille. Moi même, telle que vous me voyez, l’été dernier, à la piscine de l’hôtel j’ai fait une longueur sans respirer. Et ouais messieurs dames, 40 secondes sous l’eau sans reprendre mon souffle. Passez à l’occasion on fera un chifoumi sous la surface. La dernière fois que j’ai joué à Pierre Feuille Ciseau en faisant de la plongée ça s'est très mal passé. Appartement sous l’eau les signes veulent dire des trucs différents. Bref je me suis faite remonter en urgence dans un caisson à oxygène j’ai pas compris je me suis dit “oulala ça déconne pas au Mexique quand c’est la feuille qui recouvre la Pierre.”

Donc bref Guigui, on se comprend quoi. Moi aussi j’aime bien passer du temps sous l’eau. Déjà parce qu'il n'y a pas Daniel. Et ça c'est un luxe dont les espadons ne se rendent pas compte. Sous l’océan il n'y a pas France Inter. Il y a des marsouins qui ne connaissent pas Augustin Trapenard. En même temps les questions d’Augustin sous l’eau… Bon… "Et vous qui êtes un poisson, l’eau a son importance ?", avec la sardine en train de crever qui demande “Bah il est con ou quoi ?“

A propos de connerie, Guillaume vous découvrez l’apnée en 1996 quand un ami vous met au défi de retenir votre respiration plus longtemps que lui. Et à ce moment là vous gagnez puisqu’il décède… Ah non pardon. Vous gagnez. Et après ça s’enchaîne. En 2002 vous devenez le plus jeune recordman d’apnée en allant à 87 mètres. 87 mètres ! Mes oreilles se bouche quand je prends le métro. 87 mètres quoi, c’est Leïla sur des Louboutin, c’est énorme !

Et c’est pas fini… En 2011 vous descendez à 119 mètres, mais même sur terre quand je demande mon chemin et qu’on me dit “c’est à droite, à 100 mètres“ je prends un Uber ! Mais alors le faire sans oxygène, avec des palmes, et à la verticale, non. Je reste sur le bateau, j'attends l’ascenseur. En fait c’est ça qui est fascinant avec ce genre de sport, c’est que tu ne peux jamais répondre à la question “Pourquoi ?“. Il y a un truc dans l’apnée, dans l’escalade en free solo, c’est à dire sans attaches ou à un moment donné : tu te dis que si quelqu’un veut aller dans un élément qui n’est pas le sien, sans prendre ce qui semble tomber sous le bon sens à savoir : un baudrier ou de l’oxygène, et bin c’est son problème… C’est comme si je vous disais : alors moi mon truc c’est le saut à l'élastique mais sans élastique. Faut avoir des bonnes chevilles, je te cache pas.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !