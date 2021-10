Ce matin, Morgane propose un projet de film à Sylvie Pialat et Xavier Beauvois...

Je ne vous aime pas.

Sylvie vous êtes déjà venue dans l’émission. C’était le 24 août 2020, c’était ma toute première chronique et vous étiez accompagnée de Blanche Gardin … Cette fois vous êtes avec Xavier Beauvois. Sans déconner Gardin, Beauvois, pas des petits noms en fait vous n’êtes pas productrice en fait vous êtes conducteur poids lourds. L’année prochaine si on voit écrit sur notre tableau de programmation "Sylvie Pialat - Barak Obama"faudra pas s’étonner.

Aujourd'hui vous venez nous parler d’"Albatros". Alors moi je suis naïve, je me suis dit, allez, on arrive en hiver… Un film un peu lumineux sur un oiseau de mer ça va être léger. Ça va me faire oublier que bientôt le soleil se couchera à 16h emportant avec lui la lumière, mes espoirs et mon envie de porter autre chose que des leggings et des sweats qui aurait pu appartenir à Pavarotti. Et bah non. Pas encore pour aujourd’hui le Pixar.

Nooooon, là on est sur l’histoire d’un policier en Normandie qui tue sans faire exprès un agriculteur qui écrasé par la misère sociale hésitait à se suicider. Rien qu’en prononçant la phrase j’ai pris cinq ans. Non mais le film est top hein, et puis c’est vrai que "Des hommes et des dieux" c’était pas non plus sur la fête de la sardine.

