Dans le film de Mélanie Laurent, le personnage d’Eugénie entend et voit les morts, Morgane imagine ce que ça donnerait dans la vraie vie…

Mélanie Laurent je ne vous aime pas, parce que vous réalisez un film qui était un livre à la base et comme toujours dans ces cas-là, c’est absolument insupportable. Les gens peuvent pas s’empêcher de la ramener dès que tu parles du film “Ah je l’ai pas encore vu mais le livre est top“ CA VA ON A COMPRIS QUE TU LIS DES LIVRES ANNABELLE PUTAIN. Tu sais lire bravo t’as terminé le CP, tu veux une étoile sur Hollywood boulevard ? Non mais c’est chiant quoi.

En gros le film c’est l’histoire d’Eugénie qui se fait interner dans un service psychiatrique parce qu’elle voit des morts. Le service à l'hôpital s’appelle « Le service des hystériques », c’est fou comme un siècle et demi plus tard on se rend compte que ce n’était pas forcément des hystéros mais des femmes stressées et oppressées finalement. Stressées et oppressées par qui ? L’histoire ne le dit pas. Ah bah si. Par des hommes. Heureusement en 2021 ca n’existe plus un endroit où on traite les femmes de folles quand elles expriment un avis différent. A part le Sénat. Et CNEWS. Heureusement pas ici, on est très woke. Et en même temps ils ont pas le choix, je sais pas si vous avez déjà vu Leïla s'énerver mais t’as pas envie de dire un truc de travers. C’est comme les chevaux, quand elle baisse les oreilles tu fais un pas en arrière diiiiiirect. Nagui a des carottes sous son bureau si jamais ça part trop en couille.

Bon là, dans le film, votre personnage principale Mélanie elle a quand même une petite particularité c’est qu’elle voit et entend des morts. Là où nous dans la vie, on voit et entend juste des presque morts, qu’on appelle plus communément des vieux finalement. Mais c’est vrai que d’habitude quand ils passent de l’autre côté on discute plus avec eux. Enfin on peut discuter avec nos morts mais dans nos têtes. Ce qui est assez génial parce que tu leur fais dire ce que tu veux. Mon grand-père n’a jamais été aussi bavard que depuis qu’il est mort d’ailleurs : « Et je suis fière de toi et bravo pour ta chronique, et t’as vachement minci. Il la ferme jamais, c’est insupportable ! »

