Morgane nous conseille de garder une petite lumière allumée pour voir "Inexorable", le thriller des invités de La Bande Originale...

Toujours super classe les titres de films qui sont des adjectifs : "Intouchable", "Irréversible", "Invincible", "Immortel"… et maintenant "Inexorable". Ce sont toujours des adjectifs hyper nobles t’as jamais vu un film qui s’appelle "désagréable" avec que des acteurs qui zozotent. Ou un adjectif qui décrit un film dont l’acteur principal a clairement accepté le rôle pour payer ses impôts : "Retrouvez Vincent Cassel dans Impayable". D’ailleurs je pense qu’il y a un business à se faire avec un concept de bande-annonces honnêtes… "C’est pas ouf, mais il est pote avec le réalisateur et franchement c’était un petit peu chaud de dire non, clairement la promo on va y aller à reculons parce que c’est dur d’accepter cette histoire de gens qui s’engueulent autour d’un barbecue… Retrouvez …" Ah merde. j’ai dit le titre.

Pour en revenir à "Insupportables", moi qui suis une petite nature, dès le titre j’ai senti que j’allais pas regarder le film dans le noir à l’aise. Par petite nature je veux dire que quand je dors dans une maison un peu trop grande, dont le bois grince un peu, et que les toilettes ne sont pas collées à ma chambre… Bon bah… Un vase et des kleenex hein. Sinon quand t’as la frousse, il y a bien sûr la technique d’appeler quelqu’un pour être moins seul. Il y a plein de gens que j’ai appelé à 3h du mat avec un faux détachement "Non bah c’était pour savoir comment tu vas… Ah moi je suis en vacances là, à Amityville écoute c’est super. On a une maison sur une colline qui a priori a des yeux, ça se passe super ! En plus j’avais jamais vu de vrai exorcisme donc ca change."

Donc "Inexorable", quand j’ai vu la bande annonce et l’affiche, j’ai su que c’était un film quand j’irai le voir au cinéma je demanderai à ce qu’on garde les lumières un peu allumées. Je me mets à côté des sorties de secours, ça fait une veilleuse. Ca fait pas peur parce que c’est pas un film d’horreur genre on se brosse les dents et quand tu remontes la tête il y a tous les putains de démons qui dansent la gigue derrière toi, là c’est un thriller et c’est pire parce que tu es en tension permanente. C’est comme une histoire d’amour avec un mec dont on te dit "non mais il s’est fait tout Paris mais avec toi il s’est posé de ouf", t'es jamais tout à fait tranquille. Le genre de relation où tu dors avec un flingue sous ton oreiller "tu vas où ? Quoi faire pipi, te fous pas de ma gueule, t’as déjà fait y’a 4h ! Comment elle s’appelle ?"

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !