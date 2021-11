Ce matin, Morgane nous parle de "Marcher sur l'eau", un documentaire où l’humilité pointe son nez à chaque coin de pellicule...

Aïssa Maïga, je ne vous aime pas.

Vous êtes pénibles d’accepter nos invitations j’ai pas du tout envie de vous tailler moi ! Non mais je l’aime beaucoup donc c’est chiant, il a vraiment besoin de promo votre film là ? Franchement les médias traditionnels sont en déclin, une bonne story insta et ça va suffire. C'est d’autant plus compliqué qu’aujourd’hui vous venez nous parler de "Marcher sur l’eau" qui n’est pas un documentaire sur Jésus mais sur un village au Niger menacé par le réchauffement climatique. En plus c’est très injuste pour Jésus parce qu’il a fait des tonnes d’autres trucs que cette histoire de marcher sur l’eau mais tout le monde le ramène à ça. Jésus doit se sentir comme Franck Dubosc quand les gens lui parlent de "Camping" tout le temps. La comparaison Jesus/Franck Dubosc ça sera retenu contre moi au moment de rentrer au paradis je pense. Il y a Saint-Pierre qui va me dire "Mais t'étais à ça de rentrer qu’est ce que t’es allée raconter là, tu me l’as vexé le patron, allez descend. Enlève ta doudoune il fait chaud là où tu vas…" Bref je vais arriver en enfer, suivie de Franck Dubosc avec une fourche qui va me demander si on attend pas Patrick.

Votre film Aïssa, c’est non seulement très beau puis ça fait un peu relativiser nos problèmes d’occidentaux … C’est vrai que suivre le quotidien d’Houlaye, 14 ans, qui doit marcher des kilomètres chaque jour pour aller puiser de l’eau… A côté, le quotidien d’Enzo, 18 ans, qui a la flemme de marcher chaque jour de la table au lave-vaisselle pour débarrasser son assiette…

