Ce matin, Morgane qui a lu "Paris - Briançon " de Philippe Besson, se désole que de nos jours, les gens ne se causent plus dans les transports ...

Philippe Besson je ne vous aime pas ; mais surtout cette date quoi. Le 3 janvier...

Ceci dit vous avez vu avec les deux dernières années, je trouve qu'au réveillon du nouvel an on a tous été beaucoup plus humbles dans notre manière de nous dire "bonne année". C'était plus "Et advienne que pourra !"

C’est bon, Noël c’est passé. On a mangé, on a eu des cadeaux... Est-ce qu’on peut passer directement à la suite ? Genre l’été ? Personne n’a besoin de cette salle d’attente minable de janvier à mars. Non, franchement c’est du gâchis de mois, ni plus ni moins. Je sais pas, peut-être qu’on peut annuler ? Est-ce qu’on va vraiment manquer aux gens si on arrête maintenant ? Bon, Guillermo un peu, on a besoin de lui. Il est jeune, il est beau, il est drôle et quand il s'exprime, il fait ce qu’il peut. D’ailleurs c’est fou d’être à la fois la caution physique et le quota handicapé d’un endroit.

Bon, moi c’est une évidence, les gens m’adorent. Je reçois un nombre de messages incalculables "grâce à vos chroniques je désire à nouveau ma femme","votre papier sur Bruno Solo a réveillé mon fils du coma"... Mais vous Nagui ? Vous êtes en activité depuis la fin des années 70... Est-ce que c’est pas le moment de se faire un peu désirer ? Le public c’est comme un couple, parfois faut se manquer un peu. On annule le tronçon janvier-mars et on se retrouve avec Philippe Besson début avril ? Non ? Bon.

Bah Philippe Besson je ne vous aime pas. Aujourd’hui vous venez nous parler de Paris - Briançon, un roman qui raconte une nuit à bord d’un train couchette qui relie Paris à Briançon… il n’y avait pas de piège. L’histoire met en scène une dizaine de passagers qui ne se connaissent pas et qui vont, huis clos oblige, nouer un lien durant ce trajet. C’est une histoire de destins qui se croisent comme je les adore et comme il n’en existe quasiment plus.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !