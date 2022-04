Morgane qui a vu la nouvelle série "Infiniti" et qui adore les films de science-fiction comme "Gravity" et "Interstellar" se dit qu'à chaque fois que quelqu’un va dans l’espace il y a forcément un problème…

Céline Sallette je ne vous aime pas.

Aujourd’hui vous venez nous parler de "Infiniti", qui raconte une histoire qui débute par un homme retrouvé a priori mort puisque décapité, sur un toit, un homme qui n’est finalement plus qu’une sorte de bougie, puisque si tu lui mets une tige quelque part ça se vend facile à 240€ chez Fleux. Et le petit souci est que ce n’est pas normal car ce mec est censé être dans la navette spatiale. Ça, c'est les hommes ça. Ils te disent qu’ils sont dans l’ISS alors qu’ils sont morts et recouverts de cire sur un toit au Kazakhstan.

Bref dans les deux cas t’es pas chez Casto en train d’acheter ce que je t’ai demandé. Mona Chollet l'a dit, ton mari qui se fait assassiner c’est une autre manière de pas participer aux taches du quotidien. Alors je me rends compte en le disant que c’est un cas un peu trop précis pour en tirer une généralité.

Moi j’ai adoré les films de science-fiction comme "Gravity" et "Interstellar" et je suis très contente qu’il y ait une création franco-belge qui explore un peu cet univers. "Explore un peu cet univers", pas mal ce double sens. Je vais passer d’un strapontin à France Inter à un fauteuil à l’académie on va rien voir venir "ouais, Jean-Christophe Rufin je lui passe des copies doubles il en a jamais" ça va être trop bien. Faut que je lui en parle demain.

Mais c’est vrai que d'habitude c’est assez américain ce genre de fiction avec une scientifique hyper belle mais elle a pas le temps de le montrer donc elle a une queue de cheval comme ça elle a pas les cheveux dans les yeux quand tu calcules la masse du soleil. Et elle a un air inquiet en regardant vers le ciel en disant "c’est strictement impossible" et elle est spationaute, elle a fait des études, elle peut pas regarder en l’air en disant : "Franchement y’a moyen. Ou pas. J’en sais rien en fait." Et la c’est vous Céline Sallette qui tenez ce rôle là, tellement classe. Et aussi elle dit pas "dans l’espace" parce qu’elle a pas 5 ans, elle dit "là haut".

