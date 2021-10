Avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix, terminé la langue de bois!

Pierre Arditi, Evelyne Bouix, je ne vous aime pas.

Pierre Arditi j’ai des collègues qui ont déjà été face à vous en chronique dans cette émission et ils m’ont dit le plus grand bien de ce moment. Non je déconne. J’ai peur, je vais donc essayer d’éviter votre regard. En même temps ne me cherchez pas Pierre Arditi, j’ai vu votre date de naissance et vous n’êtes pas assez vieux pour que je ne vous frappe pas.

Mais je préfèrerais ne pas en arriver là, je vais plutôt parler très vite et éviter de vous regarder. Moi je suis dans l’évitement maintenant, l’affrontement c’était l’année dernière. La Morgane de 2021, elle fuit. Du verbe fuir...Pas la peine de sortir les serpillères.

Pas que avec vous Pierre, je fuis tout le temps : avec ma famille, avec mes amis, avec mes amants …. Ahahah “mes amants”, calme toi meuf, c’est juste une bouillotte avec un pull Nike dessus que tu appelles ”Guillermo”.

Ah non je fuis ! Fuis moi, je te fuis ; suis moi je te fuis aussi. Parfois, t'as l’impression que je te fais face mais je suis déjà en train de partir en moonwalk. Et franchement le temps qu’on gagne à ne pas assumer ses actes. Pendant que t’es pas là en train d’avoir la tête haute face à l’adversité, tu peux faire tellement de choses… C’est bien simple, je me suis mise à la pâte à sel et à la poterie. Alors le mec avec qui j’étais y’a 9 ans, il ne sait toujours pas qu’on est plus ensemble, mais j’ai fait toute une série de petites tasses à café trop jolies.

Pierre, Evelyne, dans cette pièce vous posez la question de qui peut dire quoi ? Quand ? A qui ? Étonnement dans un monde où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. C’est vrai. Parfois quand on dit un truc un peu limite, on peut pas toujours appliquer ma technique de la fuite. A un diner, quand tu félicites une femme qui n’est pas enceinte pour sa grossesse, tu peux pas toujours partir en jetpack du balcon.

Ca c’est une belle gaffe … après dans la pièce c’est un peu plus profond que ça, il y a des choses qu’il ne faut plus dire parce qu’elles sont insultantes tout simplement. Il faut plus dire "tapette" par exemple … quand on parle d’une personne homosexuelle hein j’entends. Si c’est pour attraper une souris, pas la peine de dire “j’ai mis un bout de gruyère sur l’homme qui aime les homme dans la cuisine“.

