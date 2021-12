Ce matin, Morgane nous parle du dernier film de Cyril Dion, l'invité de La Bande Originale, qui en 2007 fondait le mouvement Colibris avec le regretté Pierre Rabhi…

Cyril Dion je ne vous aime pas, mais vous êtes mon deuxième C. Dion préféré au monde.

Le premier étant bien sûr Cyprien Dion mon ostéo. Faut le voir reprendre "All By Myself" en me faisant craquer le bassin, c'est magnifique. Alors oui, ce début de chronique n’a aucun sens. Mais on est le 6 décembre et j’ai décidé que rien n’avait de sens. De toute façon j’ai plus de 30 ans depuis quelques jours donc je décide qu'à partir de maintenant on rentre dans une période d’absurdité totale, où rien n’est vraiment réel.

Cyril vous êtes né à Poissy et pourtant vous voulez quand même sauver la planète.

En 2007, vous fondez avec le regretté Pierre Rabhi le mouvement Colibris, que beaucoup trop de gens à mon goût ont retourné à leur avantage pour ne pas en foutre une rame. T’as des mecs qui prennent l’avion 25 fois dans l’année mais qui te montre leurs gourdes en te disant "Hey je fais ma part" .

En 2015, vous sortez _"_Demain"co-réalisé avec Mélanie Laurent, en 2018 "Après-Demain" avec Laure Noualhat et en 2022 sortira "Après, après-demain, pas ce dimanche là, mais l’autre",un film qui raconte le moment où les dirigeants vont s'intéresser au problème de l’écologie.

En attendant vous venez de sortir "Animal" et Il est génial votre documentaire, mais c’était pas la peine moi je le sais qu’on est liés à toutes les autres espèces. Vous avez déjà vu Daniel Morin à 8h du matin ? Si ça c’est pas une preuve qu’on est génétiquement pas loin des ours. Un jour il y avait du brouillard je l’ai vu arriver au loin avec sa doudoune et sa démarche mal réveillée, dans le doute j’ai balancé le Snickers que j’avais dans la main …

