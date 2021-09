Morgane est ravie de voir ENFIN Pierre Niney dans l’émission…

Ah bah Pierre Niney tiens ! Ça va il était pas trop tôt… Non franchement… Je ne vous aime pas parce qu’on ne vous attendait plus ! Alors qu’en plus vous êtes à l’affiche de tout, ça m’étonnerait même pas qu’un jour il ait le premier rôle dans le biopic sur Gérard Jugnot.

Vous étiez où ? Bah moi je sais ! En train de faire le pitre sur Youtube avec Mcfly et Carlito au lieu de venir sur le service public parler des choses importantes ! Attention hein, on dirait Emmanuel Macron. Lui aussi il a commencé jeune, il est bien parti et il a volé trop près du soleil tel Icare Pesquet.

Donc attention on se recentre Pierre, sinon ça va finir à faire des happenings vidéos dans l’espace dont, honnêtement, tout le monde se fout un peu. Je fais pas une fixette sur Thomas Pesquet mais pardon, les photos de la voûte céleste au premier voyage c’était bien mais là ça va on a compris que la gravité c’est rigolo ça fait des bulles… Et puis il n’est qu'à 400 km de la terre hein, c’est jamais qu’un Paris-Lyon. Et il ramène jamais un peu de rosette ce crevard, qu’est ce que j’en ai à foutre de la recherche scientifique, ça se mange pas.

Puis on est déjà allé trop loin dans la recherche scientifique, il y a des gens qui disent que le vaccin c’est pour nous éradiquer. Donc vous voyez je pense qu’on peut faire une petite pause niveau recherche là, le temps que tout le monde digère un peu. C’est vrai le monde il va trop vite, moi je suis encore en train de trouver ça dingue cette histoire de télévision en couleur et on nous parle déjà de voitures autonomes... Calmez-vous un peu, prenez le temps, asseyez-vous, regardez le ciel, y a un mec en combi chelou qui fait le poirier.

Bon Pierre, vous racontez avoir eu envie d’être acteur à 6 ans en voyant François Morel dans « Les Pieds Dans L’eau ». A ce sujet, l’année commence et je voudrais faire une mise au point. TOUS les acteurs et actrices françaises, sans exception, dans leurs biographies ils ont eu envie d’être acteur à 2 ans et demi en voyant une pièce ou un film de la nouvelle vague en Dannois. Tous. Et je pense qu’il faut arrêter la mascarade. Pierre si vous avouez avoir eu envie d’être acteur pour la thune et aller au festival de Cannes porter autre chose que du Viscose on vous aimera quand même.

