Ce matin, Morgane s'est intéressée de près à la biographie des invités de La Bande Originale. Impressionnée, elle n'arrive pas à croire que Stéphane De Groodt a d'abord été pilote de course…

Quand j’ai écrit cette chronique il y a quelques jours j’étais à table avec Guillermo Guiz, j’ai vu qu’on vous recevait j’ai dit "ah tiens, je pourrais faire une chronique hommage en faisant plein de jeux de mots". Il m’a dit "t’as raison je pense que personne ne fait ça quand Stéphane est sur un plateau ça serait vraiment une première". Après j’ai dit "t’es ironique?", il m’a dit, "non je suis belge". Après j’ai dit "non mais Stéphane De Groodt", il m’a dit "Belge aussi".

Bon j’ai un début de chronique mais au prix d’un déjeuner vraiment laborieux quoi. Heureusement que le dej était gratuit parce que Guy il m'emmène manger aux restos du cœur. C’est pas spécialement un crevard mais c’est vrai qu’il dit souvent "attends, 7 euros, ça fait 45 francs, avoue que ca fait un peu cher la formule".

Bref, tandis que j’étais debout en train de déguster mes raviolis dans un courant d’air, Guillermo m’a laissée sa chaise en me disant "c’est quand même ton anniversaire", je me disais "Valérie Bonneton ça fait quelques fois qu’elle vient, elle sait que je dis que je l’aime pas mais qu'en fait c’est faux, mais Stéphane c’est la première fois, faut faire les choses bien."

Du coup j’ai lu votre biographie. Et là je suis sur le cul. Vous avez été pilote de course. Et quand je l’ai dit autour de moi, tout le monde semblait trouver ça logique. Même l’esthéticienne chez Body Minute elle m’a méprisée quoi. "Vous saviez, vous, que De Groodt il a été vice champion du Benelux en Formule Renault?", elle m’a dit "je suis sur le cul", j’ai dit "moi aussi", elle m’a dit "non, pour De Groodt je savais, mais je fais votre fion là, respirez bien".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !