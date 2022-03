Ce matin, Morgane a hâte qu’on vive dans un monde où la première dame aura été un homme avant, ou que la première dame soit un premier homme...

Victoria Abril, Lionnel Astier je ne vous aime pas.

Victoria Abril, il y a tellement de Pedro Almodovar et de Vicente Aranda, de Francisco Lara dans votre biographie que j’ai envie qu’on tamise la lumière et qu’on se fasse toute la chronique en espagnol. Seul problème, j’ai fait allemand LV2. Après, vu le contexte actuel un peu tendu, parler allemand à la radio, ça peut faire paniquer quelques vieux!

Et dans la pièce, votre personnage reçoit un courrier lui annonçant un cancer de la prostate. Ce qui, je ne suis pas chirurgien, mais reste un attribut assez masculin je crois. En général si ta femme a une prostate et que tu le découvres au bout de 20 ans, c’est qu’au premier rendez-vous elle a pas été totalement transparente. Ni physiquement ni moralement.

A la question "Et toi avant tu faisais quoi?" au lieu de "du marketing digital" elle aurait dû répondre "pipi debout!".

Et avant de me faire cancel, parce que je vois les twittos en embuscade, je précise qu’il n’y a pas de soucis à changer de sexe à un moment dans sa vie, mais c’est vrai que c’est une info qui peut être utile à la personne que tu épouses. Et en vrai j’ai hâte qu’on vive dans un monde où la première dame a été un homme avant, ou que la première dame soit un premier homme. Mais bon, vu qu’aujourd’hui y a encore des gens qui font des blagues sur l’âge de Brigitte Macron je crois qu’on a deux secondes avant de voir ça arriver.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !