Ce matin, Morgane nous fait part de son admiration pour Céline Dion et Valérie Lemercier, un Kinder Surprise dans un autre Kinder Surprise…

Alors Valérie Lemercier quand tu es humoriste c’est déjà cool. Mais alors Valérie Lemercier qui incarne une version de Céline Dion quand tu es une humoriste avec une petite appétence pour le karaoké, franchement là il se passe un truc dans mon cœur. Peut être un infarctus et dans 5mn ce sera plus mignon du tout mais en terme de kif c’est comme si à l'intérieur du Kinder Surprise, la surprise c’était un autre Kinder Surprise, et à l’intérieur du deuxième Kinder Surprise, il y a un autre Kinder… Et ainsi de suite jusqu’à mourir du diabète. Mais je suis vraiment contente et j’ai un souci avec le sucre. Non mais il faut se rendre compte, Nagui c’est comme si pour vous, Bruce Springsteen mettait un costume pour devenir Paul McCartney et se mettait à chanter un morceau en hommage à Freddy Mercury on est sur une dose de kif assez dangereuse.

En plus ce film on l’a attendu, franchement la première fois qu’on en a entendu parler j’avais encore des dents de lait quoi. Après il y a eu le Covid, ça a mis du temps, les gens étaient là "ohlalala James Bond",moi j’étais là "ohlalala Aline". On me répondait "ouais mais James Bond il va sauver le monde", "ouais mais Céline c’est ce que sa meuf elle écoute en scred quand il part le faire". Puis James Bond sauve surtout l’action en bourse des téléphones Nokia.

Parce qu’on est tous là à se la péter un peu à vouloir être toujours le dernier à avoir découvert le dernier groupe à la mode…. les gens sont insupportables! "T’as pas écouté le dernier The Pantacourt’s in the Sun of Grenoble? La prod est incroyable les mecs ont enregistré ça en deux heures dans les catacombes l'acoustique est folle. En plus, le chien du bassiste, il a tout filmé depuis le début avec une petite GoPro dans son collier, il y a plus de 57 millions d’heures d’image, ça va faire un docu de fou. Et tu vois le chien il pisse sur des arbres mais surtout sur l’industrie des grosses majors."

Toi t’es là, tu viens juste de découvrir Katy Perry. Ca va trop vite et surtout la chanson, en deux jours tu t’en lasses. Alors que la vérité c’est que dans l’intimité de nos écouteurs, on sait très bien ce qu’il se passe. Quelqu’un qui se fait un "Pour Que Tu M’aimes Encore"dans le métro tu le reconnais. Déjà la démarche c’est pas la même. La tête est haute, tu cherches le changement à Châtelet mais surtout le changement dans ta vie à ce moment-là.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !